平壤國際馬拉松突取消 曾因新冠疫情停辦5年

在中國專營北韓旅遊的高麗旅行社表示，已收到北韓田徑協會通知，取消原定於4月5日舉行的平壤國際馬拉松賽事，但未說明具體理由。分析指出，近期美國打擊伊朗引發全球局勢動盪，可能是促使平壤當局決定取消賽事的關鍵外部因素。

協助招募參賽者的高麗旅行社認為，這並非主辦方的決定，而是更上層部門的意思，將向參賽者全額退款。一份據稱來自北韓田徑協會秘書長的訊息，僅簡短表示馬拉松「由於某些原因」被取消，並感謝所有感興趣的跑手，但未提供任何進一步解釋。

去年4月在北韓舉行的平壤國際馬拉松，參賽者正在比賽。美聯社

北韓自1981年起，每年4月舉辦平壤馬拉松大賽。美聯社

每年4月舉行 紀念金日成誕辰

為紀念已故最高領導人金日成誕辰（4月15日），北韓自1981年起，每年4月舉辦平壤馬拉松大賽，是該國少數對外開放的大型國際活動，但2020年1月因新冠疫情鎖國之後，連續5年取消比賽，去年復辦。

分析認為，在北韓近年積極扶持旅遊業的情況下，在大賽舉辦前一個月突然取消賽事，實屬突然，又指美國打擊伊朗令國際局勢動盪，或導致北韓決定取消原因。

與追求極致紀錄的賽事不同，平壤國際馬拉松以其圍繞平壤地標的精心編排而聞名，終點設在擠滿歡呼雀躍的當地觀眾的體育場內。

套裝行程2萬元起跳

總部位於中國北京的高麗旅行社為外國人提供多種馬拉松套裝行程，根據其網站，包含機票、住宿與參賽名額的行程起價高達2190歐羅（近2萬港元），且今年的門票早已售罄。該公司承諾，所有已支付的訂金都將全額退還，跑手也可選擇保留用於未來的北韓旅行。目前，2027年馬拉松的日期尚未確定。

該賽事對業餘及部分專業運動員開放，提供5公里、10公里、半馬拉松及全馬拉松等多種賽程選擇。

