美國5高中生惡作劇輾斃好老師 遺屬一理由求撤控

美國喬治亞州蓋恩斯維爾市（Gainesville）發生一宗令人痛心的校園悲劇。一群高中生半夜到老師家門前進行傳統的「丟衞生紙」惡作劇，豈料老師出門察看時意外跌倒，慘遭急於逃離現場的學生駕車輾斃。目前5名涉案學生面臨過失殺人等多項重罪指控，但死者家屬卻出面呼籲當局撤銷所有控訴。

老師家門前被撞倒

死者是40歲的北霍爾高中（North Hall High School）數學老師兼高爾夫球教練休斯（Jason Hughes），生前深受學生愛戴。

事發於3月6日深夜近11時40分，5名18歲學生驅車前往休斯家，向其花園的樹木狂扔大量捲筒衞生紙進行惡作劇。當休斯察覺異狀步出家門時，學生們慌忙跑回兩輛車上企圖逃走。警方表示，休斯在追趕時不慎在路上絆倒，結果遭18歲學生華萊士（Jayden Ryan Wallace）駕駛的輕型貨車當場輾過。

死者休斯（Jason Hughes）。（GoFundMe）

5學生全被控罪

意外發生後，學生們立即停車並試圖為休斯進行急救，可惜休斯送院後仍傷重不治。警方事後拘捕華萊士及另外4名涉案學生，華萊士被控一級車輛過失殺人及魯莽駕駛，其餘學生則面臨非法侵入及亂拋垃圾等罪名。

然而，同樣在該校任教的休斯遺孀蘿拉（Laura Hughes）卻發表聲明，指丈夫早知學生會來惡作劇，並一直期待能當場「逮捕」他們。她強調當時正值下雨，丈夫只是不幸滑倒才釀成意外，這是一場可怕的悲劇，「我們全家決心阻止另一場悲劇發生，若毀掉這些學生的一生，將與休斯畢生為孩子奉獻的理念背道而馳」。她明言家人全力支持撤銷對所有涉案學生的控訴。