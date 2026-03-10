伊朗局勢 | 形容美軍事行動「史詩級錯誤」 伊朗外長：給美國人準備許多驚喜

伊朗外長阿拉格齊周一（9日）在社交媒體發文，把美軍代號「史詩怒火」的對伊朗軍事行動形容為「史詩級錯誤行動」，指這場軍事侵略已然將國際能源和大宗商品價格推至「難以承受的水平」。伊朗外交部發言人巴加埃在新聞發布會上表示，美國掠奪能源的圖謀已不是秘密，伊朗將竭盡全力捍衛國家主權，沒有任何談判餘地。

斥美圖掠奪能源 沒有談判餘地

阿拉格齊稱，美國正密謀襲擊伊朗的石油和核設施，企圖以此遏制美國國內巨大的通脹衝擊，而伊朗已對此做好充分準備，「而且，我們也準備了許多驚喜」。

阿拉格齊把美國對伊朗的軍事行動形容為「史詩級錯誤行動」。路透社

特朗普指對伊朗軍事行動或很快結束。美聯社

伊朗民眾參加集會，矢言效忠新最高領袖穆傑塔巴。新華社

伊朗革命衛隊指伊朗現在擁有「更強大、數量更多」的導彈。路透社

與此同時，伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人納伊尼在回應美國總統特朗普涉伊朗言論時稱，伊朗現在擁有「更強大、數量更多」的導彈。

革命衛隊：擁有更強大、數量更多導彈

納伊尼說，特朗普謊稱伊朗導彈發射數量減少甚至行動結束，「然而現在伊朗的導彈比戰爭初期更強大、數量更多」，「直指美國和以色列的基地」。

納伊尼還說，「美國總統謊稱伊朗武裝力量已沒有實力」是為了逃避戰爭壓力、避免「美國軍隊感到絕望」。

另一方面，伊朗外交部發言人巴加埃堅決否認伊朗襲擊土耳其、阿塞拜疆和塞浦路斯，呼籲警惕栽贓嫁禍的「假旗」行動。

否認襲土耳其、阿塞拜疆和塞浦路斯

巴加埃說，阿塞拜疆、土耳其和塞浦路斯發現的「投射物」並非伊朗發射。他表示，應警惕以色列曾多次實施的「假旗」行動。各國應謹慎看待事態發展，不宜倉促處理外交關係。

而土耳其總統埃爾多安就伊朗彈道導彈進入土耳其領空，向伊朗方面發出「真誠的警告」。他同時強調，土耳其政府的主要目標是讓國家遠離戰火。

埃爾多安：土耳其會避免戰火

土耳其國防較早時說，繼本月4日後，部署在地中海東部的北約部隊再次攔截一枚發射自伊朗並進入土耳其領空的彈道導彈，殘骸墜落在土東南部加濟安泰普省，沒有造成人員傷亡。

埃爾多安在內閣會議結束後的記者會上說，4日的事件發生後，「儘管我們發出真誠的警告，但一些極其錯誤且具有挑釁性的做法仍在繼續」。「任何做法都不應損害我們與伊朗之間長達千年的睦鄰友好關係或傷害我們的國家」。