Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢 | 形容美軍事行動「史詩級錯誤」 伊朗外長：給美國人準備許多驚喜

即時國際
更新時間：11:13 2026-03-10 HKT
發佈時間：11:13 2026-03-10 HKT

伊朗外長阿拉格齊周一（9日）在社交媒體發文，把美軍代號「史詩怒火」的對伊朗軍事行動形容為「史詩級錯誤行動」，指這場軍事侵略已然將國際能源和大宗商品價格推至「難以承受的水平」。伊朗外交部發言人巴加埃在新聞發布會上表示，美國掠奪能源的圖謀已不是秘密，伊朗將竭盡全力捍衛國家主權，沒有任何談判餘地。

斥美圖掠奪能源 沒有談判餘地

阿拉格齊稱，美國正密謀襲擊伊朗的石油和核設施，企圖以此遏制美國國內巨大的通脹衝擊，而伊朗已對此做好充分準備，「而且，我們也準備了許多驚喜」。

相關新聞：
伊朗局勢 | 伊朗革命衛隊：戰事結束由伊方決定 驅逐美以大使國家可通行霍爾木茲

阿拉格齊把美國對伊朗的軍事行動形容為「史詩級錯誤行動」。路透社
阿拉格齊把美國對伊朗的軍事行動形容為「史詩級錯誤行動」。路透社
特朗普指對伊朗軍事行動或很快結束。美聯社
特朗普指對伊朗軍事行動或很快結束。美聯社
伊朗民眾參加集會，矢言效忠新最高領袖穆傑塔巴。新華社
伊朗民眾參加集會，矢言效忠新最高領袖穆傑塔巴。新華社
伊朗革命衛隊指伊朗現在擁有「更強大、數量更多」的導彈。路透社
伊朗革命衛隊指伊朗現在擁有「更強大、數量更多」的導彈。路透社

與此同時，伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人納伊尼在回應美國總統特朗普涉伊朗言論時稱，伊朗現在擁有「更強大、數量更多」的導彈。

革命衛隊：擁有更強大、數量更多導彈

納伊尼說，特朗普謊稱伊朗導彈發射數量減少甚至行動結束，「然而現在伊朗的導彈比戰爭初期更強大、數量更多」，「直指美國和以色列的基地」。

納伊尼還說，「美國總統謊稱伊朗武裝力量已沒有實力」是為了逃避戰爭壓力、避免「美國軍隊感到絕望」。

另一方面，伊朗外交部發言人巴加埃堅決否認伊朗襲擊土耳其、阿塞拜疆和塞浦路斯，呼籲警惕栽贓嫁禍的「假旗」行動。

否認襲土耳其、阿塞拜疆和塞浦路斯

巴加埃說，阿塞拜疆、土耳其和塞浦路斯發現的「投射物」並非伊朗發射。他表示，應警惕以色列曾多次實施的「假旗」行動。各國應謹慎看待事態發展，不宜倉促處理外交關係。

而土耳其總統埃爾多安就伊朗彈道導彈進入土耳其領空，向伊朗方面發出「真誠的警告」。他同時強調，土耳其政府的主要目標是讓國家遠離戰火。

埃爾多安：土耳其會避免戰火

土耳其國防較早時說，繼本月4日後，部署在地中海東部的北約部隊再次攔截一枚發射自伊朗並進入土耳其領空的彈道導彈，殘骸墜落在土東南部加濟安泰普省，沒有造成人員傷亡。

埃爾多安在內閣會議結束後的記者會上說，4日的事件發生後，「儘管我們發出真誠的警告，但一些極其錯誤且具有挑釁性的做法仍在繼續」。「任何做法都不應損害我們與伊朗之間長達千年的睦鄰友好關係或傷害我們的國家」。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
滙豐180萬客戶仍持「紅簿仔」 推現金獎鼓勵過渡數碼化 送999.9足金存摺紀念品
商業創科
21小時前
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
影視圈
2026-03-09 10:00 HKT
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
港人求平價內地電話卡 網民獻計「$8養號」掀激辯：返深圳開卡定一卡兩號好？｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
東張西望｜獸父認性侵14歲親兒  網上發兒下體照引女「三人行」  梁敏巧鬧市狂奔追淫狼
東張西望｜獸父認性侵14歲親兒  網上發兒下體照引女「三人行」  梁敏巧鬧市狂奔追淫狼
影視圈
12小時前
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
影視圈
2026-03-09 09:00 HKT
伊朗局勢｜特朗普指美國對伊朗的軍事行動「幾乎已完成」 希臘油輪載百萬桶成功穿越霍爾木茲｜持續更新
01:27
伊朗局勢｜特朗普指美國對伊朗的軍事行動「幾乎已完成」 希臘油輪載百萬桶成功穿越霍爾木茲｜持續更新
即時國際
5小時前
4400萬六合彩頭獎得主賣樓 沽東涌映灣園三房 9年前Full Pay入市
樓市動向
17小時前
青衣屋邨酒樓黯然結業！街坊：最後一晚都係得3、4枱客 區議員透露舖位去向...
青衣屋邨酒樓黯然結業！街坊：最後一晚都係得3、4枱客 區議員透露舖位去向...
飲食
20小時前
港鐵職員突擊輕鐵車廂查票 全車乘客逃票被斷正！？網民：最勁見過一家6口...
港鐵職員突擊輕鐵車廂查票 全車乘客逃票被斷正！？網民：最勁見過一家6口...
生活百科
23小時前
星島申訴王|月租7千引來「幽靈租客」 全屋堆滿雜物 業主反被索償6萬元
05:02
星島申訴王 | 月租7千引來「幽靈租客」 全屋堆滿雜物 業主反被索償6萬元
申訴熱話
4小時前