伊朗局勢︱戰火掀全球能源危機　日本現油荒民眾被逼轉踩單車

伊朗局勢持續緊張，帶動全球油價直線飆升，這股能源危機已直接殺入日本。由於原油供應鏈大受影響，日本本土開始出現油源不足的情況，部分加油站更接獲供應商的停止出貨通知。

每戶電費已漲40港元

面對油價高企與隨時斷油的雙重打擊，日本民眾苦不堪言。有受訪民眾坦言：「今天要趕快來入油，情況太慘了。」為了節省昂貴的油費，不少日本人更索性放棄開車，選擇購買單車代步，盡量以單車應付短途行程。

不少日本人索性放棄開車，選擇以單車代步。（資料圖片／法新社）

油價飆升的骨牌效應正全面蔓延，帶動當地電費與煤氣費雙雙上漲。據最新統計數字顯示，日本每戶家庭的每月電費平均已增加約40港元。有當地新聞主播指出，由於塑膠容器等原料均來自石油，包括洗衣精、化妝品以至麵包包裝的成本均會同步增加，最終必然會轉嫁到消費者身上，引發新一輪加價潮。

企業急研AI物流減省油費

物流運輸成本亦因油價問題而大幅增加。日本五大飲料製造商之一的DyDo控股集團社長高松富亦表示，若伊朗衝突持續，運輸成本將進一步上漲。

該公司目前在全日本擁有約27萬部自動販賣機，佔其國內業績高達9成。為應對危機，DyDo計劃未來積極活用人工智能（AI）技術來規劃路線及減少貨車出勤次數，以提升物流效率並減省油費開支。

有日本飲料製造商指，若伊朗衝突持續，運輸成本將進一步上漲。（資料圖片／法新社）