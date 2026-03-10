伊朗局勢 | 伊朗革命衛隊：戰事結束由伊方決定 驅逐美以大使國家可通行霍爾木茲

伊朗革命衛隊周二（10 日）凌晨回應美國總統特朗普有關美國對伊朗的軍事行動可能很快結束的言論時強調，戰事的結束將由伊朗決定。伊朗革命衛隊又表示，任何將以色列與美國大使驅逐出境的阿拉伯或歐洲國家，都將獲得「完全的權限與自由」，可通行霍爾木茲海峽。

特朗普：對伊朗戰爭或很快結束

隨著中東衝突邁入第11天，特朗普接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時透露，美國與以色列對伊朗的戰爭可能很快結束，雖然不太可能在「本周」落幕，但整體軍事行動進展比原定計畫超前，目前的進度已遠遠領先他最初設定為期4到5週的戰爭時間表。

德黑蘭的伊朗革​​命衛隊航天部隊博物館展出導彈。路透社

伊朗革命衛隊指出，伊朗以勇氣和堅定的意志抵抗美國和以色列的侵略。路透社

特朗普指伊朗戰事可能很快結束。法新社

伊朗指，驅逐美以大使的阿拉伯及歐洲國家可通行霍爾木茲海峽。路透社

特朗普表示：「我認為這場戰爭打的非常徹底，差不多（結束）。他們（伊朗）已經沒有海軍、沒有通訊能力，也沒有空軍了。」他指出，伊朗大部分海軍力量已被擊沉，導彈能力只剩約10%。

美軍攻擊伊朗逾5000目標

特朗普並指出，美方持續鎖定伊朗的無人機與飛彈戰力，伊朗無人機數量已大幅下降。目前美方已掌握伊朗所有無人機製造地點，並逐一加以打擊。迄今美軍就已攻擊超過5000個目標，其中一些非常重要，美軍也刻意把幾個最關鍵的目標留到後面，視需要再處理。

他說，若伊朗企圖阻斷全球石油供應，美方將採取更強硬軍事行動，但強調目前對伊朗的軍事行動已接近完成，並預測戰爭結束後國際油價會回落。

伊朗革命衛隊發言人則回應說，特朗普企圖透過謊言和欺騙，對伊朗施加心理壓力，「但伊朗以勇氣和堅定的意志抵抗美國和以色列的侵略」，「戰爭的結束將由伊朗決定」。

「這場戰爭不會由美軍來結束」

革命衛隊進一步指出：「區域局勢的變化與未來走向，如今掌握在我方武裝力量手中；這場戰爭不會由美軍來結束。」

革命衛隊又表示，任何阿拉伯或歐洲國家如果將以色列和美國的使節驅逐出其領土，將從第2天起獲得「完全的權力和自由」通過霍爾木茲海峽。

利用霍爾木茲海峽爭取外交支持

該聲明目的似乎是為了在伊朗與美國和以色列交戰之際爭取外交支持。

伊朗革命衛隊又再次警告，若美國與以色列的攻擊持續，將不會允許該地區「一公升石油」被出口。

霍爾木茲海峽是重要戰略水道，承載全球約20%的石油與液化天然氣運輸。然而在當前中東危機下，經由海峽的航運與能源出口幾乎停滯。數百艘船隻目前仍停泊在海峽兩側，石油與航運市場正密切觀察是否出現航行恢復、船隻重新穿越這條狹窄通道的跡象。