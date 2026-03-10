Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

特朗普指古巴陷嚴重人道困境　暗示美方或「友善接管」

即時國際
更新時間：09:55 2026-03-10 HKT
發佈時間：09:55 2026-03-10 HKT

美國總統特朗普表示，古巴在人道主義層面已陷入「嚴重困境」，形容當地「沒有能源、沒有資金」，情況接近「耗盡資源」的程度。特朗普稱讚國務卿魯比奧（Marco Rubio）表現出色，並指對方正處理與古巴相關議題；他同時拋出「最終結果可能是、也可能不是『友善接管』」的說法，強調是否「友善」並非重點。

特朗普在佛羅里達州多羅（Doral）的記者會上，談到未來可能與古巴達成的協議，但未交代具體條件、時間表或談判框架。

美國總統特朗普表示，古巴在人道主義層面已陷入「嚴重困境」。（美聯社）
美國總統特朗普表示，古巴在人道主義層面已陷入「嚴重困境」。（美聯社）

古巴否認高層談判

古巴政府表示，並未與美國進行任何高層談判；不過，對於外界報道指美方官員或正與前古巴領導人勞爾・卡斯特羅（Raul Castro）的孫子勞爾・吉列爾莫・羅德里格斯・卡斯特羅（Raul Guillermo Rodriguez Castro）有非正式會面，哈瓦那方面亦未作明確否認。

