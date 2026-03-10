Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢 | 美媒：2伊朗貨輪駛離中國港口 涉載運軍用化學品

即時國際
更新時間：09:38 2026-03-10 HKT
發佈時間：09:38 2026-03-10 HKT

美國《華盛頓郵報》引述船舶追蹤數據、衛星影像及制裁紀錄進行的分析顯示，2艘伊朗貨輪近日駛離一座中國化學品儲存港口，隨即返航伊朗，涉嫌載運重要軍用化學品。

華郵指，這2艘貨輪名為「沙巴迪斯號」（Shabdis）和「巴爾津號」（Barzin），船東為伊朗伊斯蘭共和國航運公司（IRISL）。這2艘貨輪分別可裝載6500個和14500個20呎貨櫃，據報裝載了高氯酸鈉等化學品。

伊朗伊斯蘭共和國航運公司的貨船。路透社
IRISL為伊朗國企，遭到美國、英國及歐盟制裁。美國政府指控該公司運輸用於伊朗彈道導彈的材料。上述2艘貨輪最近停泊於中國東南沿海城市珠海的高欄港。

涉伊朗導彈計畫

專家告訴華郵，高欄港是化學品裝卸港口，出口品項包括高氯酸鈉，此種物質是製造固體火箭推進劑的重要前驅物，也是伊朗導彈計畫迫切需要的物資。

報道引述戰爭分析家指出，鑑於目前美以伊之間的直接軍事對峙，中國允許載有武器生產相關材料的船隻從其港口離港意義重大。自今年初以來，已有約10多艘IRISL的船隻曾造訪高欄港。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

