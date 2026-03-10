Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜以色列狂轟伊朗30座燃料設施惹火華府　美官員怒斥「搞甚麼鬼」

即時國際
更新時間：09:10 2026-03-10 HKT
發佈時間：09:10 2026-03-10 HKT

美國網媒Axios報道，美國和以色列官員透露，以色列7日空襲30座伊朗燃料儲存設施，引發美方不滿，批評以方「搞甚麼鬼」，認為以軍「打擊規模遠超美國預期」，可能起到推高油價等反效果。這是美以對伊朗發起軍事行動以來「首次出現重大分歧」。

以軍打擊規模遠超美預期

據報以方在空襲前通知美軍這次行動。但美國官員表示，美方對以軍打擊範圍之廣「感到驚訝」，「不認為這是好主意」，甚至向以方表達了「搞甚麼鬼」的不滿。

德黑蘭一間煉油廠周日夜間遭到空襲，油罐車被毀。（法新社）
美方擔心，以軍對伊朗民用基礎設施發動襲擊，「可能在戰略上產生反效果」，「促使伊朗社會團結一致支持政府」，此外「燃料儲存設施燃燒的畫面可能會擾動石油市場，進一步推高能源價格」。美國總統特朗普的一名顧問告訴該媒體：「總統不喜歡這樣的襲擊。他想保住石油，不想它被燒掉。這會讓人們聯想到更高的油價。」

一名以色列軍方官員指稱，空襲這些設施部分是為了向伊朗表明，應停止攻擊以色列的民用基礎設施。伊朗紅新月會說，儲油設施爆炸會導致大量有毒物質進入大氣，並可能產生有毒酸雨，這可能導致皮膚灼傷和肺部損害。

