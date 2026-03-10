伊朗局勢｜哈梅內伊次子穆傑塔巴接任最高領袖　屢任「守門人」幕後掌權

伊朗已故最高領袖哈梅內伊的次子穆傑塔巴成為新的最高領袖，伊朗國營媒體報道，穆傑塔巴曾在戰爭中負傷。消息稱，作為父親生前的「守門人」，他早已在幕後建立了深遠的影響力。

穆傑塔巴1969年出生於伊朗東北部城市馬什哈德。1979年伊斯蘭革命勝利後，哈梅內伊一家遷至首都德黑蘭。穆傑塔巴高中畢業後，加入伊斯蘭革命衛隊，在伊朗與伊拉克的兩伊戰爭末期服役。此後，他曾赴伊朗什葉派聖城庫姆深造宗教學業，並逐漸成為其父的政治助手。

伊朗媒體說，穆傑塔巴長期協助其父處理一些國家重要事務，與歷屆政府中許多高級官員保持聯繫，與多位軍事指揮官及伊朗在區內主導的「抵抗陣線」的領導人關係密切，包括伊朗已故高級將領蘇萊曼尼、黎巴嫩真主黨已故領導人納斯魯拉等。2月28日，美國和以色列聯合對伊朗發動空襲，哈梅內伊及其妻子、穆傑塔巴的妻子均在空襲中喪生。

一名女子昨日持伊朗新的最高領袖穆傑塔巴的照片參加集會。（法新社）

革命衛隊內部擁強大支持基礎

消息稱，穆傑塔巴在父親執政期間逐漸累積權力，成為接近安全部隊及其控制的龐大商業帝國的高層人物。作為父親的「守門人」，他在幕後建立了深遠的影響力。他一直反對試圖與西方接觸的改革派，因為西方試圖遏制伊朗的核計劃。

美國研究伊朗的專家阿拉比說：「他在革命衛隊內部擁有強大的支持基礎，特別是在年輕的激進一代中。」不過，在伊朗，他的角色長期以來一直是爭議焦點，批評者拒絕在一個於1979年推翻君主制的國家中，出現任何王朝政治的跡象。

美國財政部在2019年對穆傑塔巴實施制裁，稱他雖然除了在父親辦公室工作外，從未被選舉或任命為政府職務，但仍以「官方身份」代表最高領袖。

伊朗國營電視台昨日用janbaz一詞形容穆傑塔巴，意指因敵人而負傷，並指出他是在「齋戒月戰爭」中受傷。齋戒月戰爭是伊朗媒體對現今中東戰事的稱呼。不過，隨後一名分析人士稱，穆傑塔巴可能是在1980年代兩伊戰爭服役期間受傷。