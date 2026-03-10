伊朗局勢︱5女國足拒唱國歌憂受迫害　獲澳洲發人道簽證

在澳洲參加亞洲盃足球賽的伊朗國家女足隊，因有球員在賽前拒絕唱國歌面臨回國遭受迫害的風險。澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）今日（10日）證實，澳洲政府已向其中5名尋求庇護的女足球員發放人道主義簽證。

特朗普致電澳洲總理促庇護球員

美國總統特朗普在社交媒體上，多次呼籲澳洲政府為這批女足隊員提供庇護，更揚言若澳洲拒絕，美國願意接收她們。特朗普透露他已親自致電阿爾巴尼斯跟進此事，而阿爾巴尼斯亦證實自己在今日清晨接獲對方的來電，但強調澳洲官員早於數日前已開始處理這批簽證申請。

澳洲向5名伊朗女足隊員發人道簽證。（X@whyyoutouzhele）

5名獲簽證球員已轉移至安全地點

阿爾巴尼斯在記者會上表示，當局在確認這些女性需要協助後，澳洲聯邦警察已將這5名獲發簽證的球員轉移並安置在安全地點 。他同時重申當局願意為球隊內其他有需要的女性提供一切必要協助。

這場風波源於伊朗女足隊在上週首場對陣南韓的比賽前，全隊以沉默拒唱國歌的方式表達抗議 。此舉隨即引來伊朗官方媒體的猛烈抨擊，甚至有評論員指責她們犯下了「最高級別的侮辱」 。據體育記者向傳媒透露，目前受警方保護的5名球員中，有3人的在伊家人已遭受威脅。

根據澳洲的人道主義簽證計劃，獲發簽證的人士將獲得永久保護，並獲准在澳洲境內自由生活、工作及接受教育。