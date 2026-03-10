Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜特朗普稱對伊朗戰事「幾乎完成」 美軍進度遠超預期

更新時間：04:35 2026-03-10 HKT
發佈時間：04:35 2026-03-10 HKT

美國總統特朗普周一在接受CBS新聞電話訪問時表示，美國對伊朗的軍事行動「非常完整，幾乎已完成」，並稱美軍在作戰進度上「遠超」他最初預估的約一個月時間。特朗普指出，伊朗「沒有海軍、沒有通訊、沒有空軍」，其導彈「也幾乎失效」，無人機「在生產和實戰中均被摧毀」。

美軍已打擊逾3,000個伊朗目標

美軍表示，首周作戰已攻擊逾3,000個伊朗軍事目標。特朗普強調：「如果你看清楚，他們什麼都沒剩下，軍事上已經一無所有。」

伊朗周日晚宣布由哈梅內伊之子穆傑塔巴接任最高領袖。特朗普表示：「我沒有要傳達給他的訊息，一點也沒有。」他補充自己已有心目中的領導人選，但未進一步透露。

特朗普指出，伊朗「沒有海軍、沒有通訊、沒有空軍」。路透社
對於穆傑塔巴成為最高領袖，特朗普表示：「我沒有要傳達給他的訊息，一點也沒有。」路透社
霍爾木茲海峽約承載全球五分之一的石油運輸，但戰事已令商船幾乎停擺。特朗普稱，目前海峽仍對外開放，但「我仍在考慮是否接管」，並威脅若伊朗干預，美方將採取嚴厲行動，「如果他們做壞事，那將是伊朗的終結，你再也聽不到這個名字」。

特朗普對戰爭結束時間表示：「結束全在我心中，別人無權決定。」

