伊朗局勢｜據報特朗普檢視多項措施遏抑油價 包括釋放戰略儲備及限制出口

受伊朗戰爭影響，國際油價近期急升至每桶100美元以上。路透社引述消息人士報道，美國總統特朗普最快將於周一檢視一系列壓低能源價格的政策選項。

美官員正與G7商討應對措施

白宮擔心油價飆升將衝擊美國企業及消費者，尤其是在11月中期選舉臨近之際，特朗普所屬的共和黨希望保住對國會的控制權。

要求匿名的消息人士稱，美國官員正與七國集團（G7）主要經濟體商討多項應對措施，其中包括協調釋放各國戰略石油儲備。其他正在考慮的方案包括限制美國能源出口、干預原油期貨市場、暫時豁免部分聯邦燃油稅，以及放寬《瓊斯法案》中關於美國國內燃料只能由懸掛美國國旗的船舶運輸的規定。

美國總統特朗普最快將於周一檢視一系列壓低能源價格的政策選項。路透社

分析人士指出，只要中東戰事持續影響霍爾木茲海峽的石油運輸，美國政策對全球油價的影響可能有限。該海峽位於伊朗與阿曼之間，承載全球約五分之一的石油供應。

相關新聞：英媒：G7將召開緊急會議 商協調釋放戰略石油儲備 抑制油價飆升

白宮發言人羅傑斯表示，白宮正與相關政府部門保持密切協調，穩定能源市場是總統的首要任務。她稱，特朗普政府在對伊朗展開軍事行動（前，已制定維持能源市場穩定的策略，並將繼續檢視所有可行方案。

原油價格一度觸及每桶119美元

自美國與以色列於2月28日對伊朗發動空襲以來，全球原油價格已升至2022年年中以來最高水平，一度觸及每桶119美元，汽油及其他燃料價格亦隨之上漲。

相關新聞：紐約期油一度升穿110美元 飆逾20% 特朗普稱油價急升是「小代價」

白宮已要求聯邦政府部門提出可緩解油價壓力的建議，相關討論涉及白宮幕僚長懷爾斯及高級顧問米勒等高層官員。

不過分析人士與業界人士指出，除非能恢復油輪通過霍爾木茲海峽的運輸，否則白宮能迅速壓低油價的政策工具相當有限。