吊船遇狂風甩出洗窗工人 如「鐘擺」來回猛撞外牆15分鐘慘死｜有片

即時國際
更新時間：22:13 2026-03-09 HKT
發佈時間：00:03 2026-03-10 HKT

印尼發生駭人聽聞的工業意外。一名51歲的抹窗工人在一幢摩天大樓外牆工作時，不幸遭遇強風吹襲，整個人被拋出吊船，在半空中懸吊長達15分鐘，期間身體如「鐘擺」般，反覆猛烈撞擊大廈外牆，最終傷重不治。

狂風暴雨突襲 吊船失控

事發於本月2日，地點為印尼第二大城市泗水。該名51歲的抹窗工人與一名同事，當時正各自乘坐吊船，在大樓約26樓高的外牆進行加固玻璃窗的工作。

豈料，現場突然刮起狂風並下起暴雨，強風猛烈衝擊吊船。其同事乘坐的吊船成功下降至地面，但死者乘坐的吊船則因受到衝擊而失控，無法下降。

懸吊15分鐘 活活撞死

從網上曝光的驚險影片可見，強風威力驚人，死者被直接拋出吊船外。雖然他身上佩戴了安全帶，不致直墮地面，但整個人卻被懸吊在半空，在狂風中無助地擺動。在長達15分鐘的時間裡，其身體多次猛烈撞向大廈的混凝土外牆。

當救援人員最終成功將他拉回室內時，他已無生命跡象，證實不治。其受傷的同事則被緊急送院治理。據報道，兩名工人事發時均有佩戴整齊的安全裝備，當局正就事故原因及詳細經過展開深入調查。

