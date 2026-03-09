73歲普京錄影清喉嚨不停咳 NG畫面外流官方急刪除

俄羅斯總統普京周日在官方頻道發布的一段致詞影片引發關注，片中有約30秒是普京頻頻咳嗽、清喉嚨並要求重錄的NG畫面，影片發布短暫數分鐘後遭刪除。

據美國《新聞週刊》（Newsweek）報道，該影片是普京為3月8日國際婦女節錄製的致詞。73歲的普京不斷清喉嚨，一度指向喉嚨位置向工作人員示意，還表示：「讓我再說一遍，因為我的喉嚨有點沙啞，今天我說了很多話。」

後來相關咳嗽與停頓的NG畫面被剪輯掉。在最終正式發布的影片中，普京向俄羅斯女性表達祝賀，並稱俄羅斯社會「始終以最溫暖的情感慶祝這個節日」。他在致詞中也提到，在「特別軍事行動」地區工，即在頓巴斯（Donbas）與「新俄羅斯」（Novorossiya）工作的女性。

外媒推測普京咳嗽的畫面屬誤傳，AI檢測工具也認為該影像極高機率為真實畫面。

自俄羅斯出兵烏克蘭以來，普京的健康狀況備受關注，曾有多種未經證實的說法，指他患上帕金遜症或癌症等。不過，西方情報官員表示，目前沒有跡象顯示普京患有嚴重疾病，克里姆林宮也多次重申普京健康狀況良好。