伊朗局勢︱杜拜外籍人士棄寵物離境避難 志願組織：有主人要求將牠們安樂死

美國及以色列向伊朗發動軍事行動，大批居住在鄰近的阿聯酋杜拜外籍居民，因擔心戰火波及而爭相逃離。當地因而爆發大規模的寵物「棄養潮」。不少外籍主人將「家人」遺棄街頭，甚至向獸醫提出讓愛寵「安樂死」。



英國《每日郵報》報道，由於局勢緊張，許多原居杜拜的外籍人士急於搭機離開。當地的犬隻安置組織「杜拜犬友會」（K9 Friends Dubai）表示，近日接到大量關於遺棄幼犬的求助電話，以及希望棄養寵物的主人來電，已不堪重負。

facebook專頁「Save Dubai's Animals!」亦貼出無數在杜拜待救的動物。

另一個facebook專頁「Save Dubai's Animals!」亦貼出無數在杜拜待救的動物，帖文所見，有不少動物受傷、懷孕或者帶養幾隻幼崽。惟帖文未有解釋動物被遺棄的原因。



與此同時，社交媒體上亦有大量帖文和照片，顯示有寵物狗被鐵鏈鎖在街邊的柱子上，無水無糧，在烈日下苦等主人回頭。

有動物救援中心的義工透露，情況極其嚴峻：「單是在通訊群組及Facebook，已見到約200則關於發現被遺棄犬隻的帖文。」更令人震驚的是，有獸醫證實，收到不少主人帶着健康的寵物前來，要求為其進行安樂死，原因僅是他們不願承擔帶寵物一同離開的費用和繁瑣手續。