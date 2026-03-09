Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢 | 英媒：G7將召開緊急會議 商協調釋放戰略石油儲備 抑制油價飆升

即時國際
更新時間：14:46 2026-03-09 HKT
發佈時間：14:46 2026-03-09 HKT

中東戰事引發油價暴衝後，市場開始出現政策干預訊號，令國際油價漲勢略為收歛。英國《金融時報》報道，7大工業國集團（G7）財長正討論透過國際能源（IEA）協調釋放戰略石油儲備，以抑制油價飆升。

報道指，G7財長將在周一（9日）召開緊急會議，討論聯合釋出應急石油儲備的可能性。

相關新聞：
伊朗局勢｜紐約期油一度升穿110美元 飆逾20% 特朗普稱油價急升是「小代價」

中東戰事引發油價暴衝。法新社
中東戰事引發油價暴衝。法新社
伊朗戰爭對能源市場造成衝擊。法新社
伊朗戰爭對能源市場造成衝擊。法新社
中東戰事引發油價暴衝後，市場開始出現政策干預訊號。法新社
中東戰事引發油價暴衝後，市場開始出現政策干預訊號。法新社

《金融時報》指，今次會議旨在應對海灣衝突後油價飆升的局面。知情人士透露，G7財長和國際能源署署長比羅爾將在紐約時間上午8點30分召開緊急電話會議，討論伊朗戰爭對能源市場的衝擊，以及是否動用戰略石油庫存穩定市場。

釋放規模或3億至4億桶之間

G7成員國包括美國、英國、法國、德國、日本、意大利、加拿大等，目前已有包括美國在內的3個G7國家支持釋放石油儲備。部分美國官員認為，釋放規模可能落在3億至4億桶之間，約佔目前約12億桶戰略儲油量的25%至30%。

而IEA共有32個成員國，均持有戰略石油儲備，作為應對油價危機的集體機制。這套制度源於1974年石油危機，當時阿拉伯國家實施石油禁運，導致西方世界出現嚴重能源短缺。

《金融時報》指出，IEA成員國目前持有超過12.4億桶公共儲油，另有約6億桶產業庫存可在必要時投入市場，合計足以支撐IEA國家近一個月的石油需求，或超過140天的淨進口量。

IEA曾5度釋放石油儲備

自IEA成立以來，成員國已集體釋放5次石油儲備。最近兩次是在2022年，以應對俄羅斯入侵烏克蘭後油價飆升。

較早前，國際油價突破每桶100美元，為自2022年俄烏衝突爆發以來首次。美國總統總統特朗普將因戰爭引發的油價飆升形容為消除伊朗核計畫威脅的「小代價」。

他在自己的Truth Social平台上寫道：「當伊朗核威脅結束後，短期油價將迅速下跌，對美國、世界、安全與和平來說是非常小的代價，只有傻瓜才會有不同的想法！」

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
影視圈
7小時前
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
時事熱話
2026-03-08 12:59 HKT
吐露港公路九巴75X撞欄 疑車長「暈一暈」 全車乘客被困求救
吐露港公路九巴75X撞欄 疑車長「暈一暈」 全車乘客被困求救
突發
5小時前
損失$385億︱公安查處全球最大盜版漫畫網站經營者 日漫業界舉報
損失$385億︱公安查處全球最大盜版漫畫網站經營者 日漫業界舉報
即時中國
21小時前
油價．伊朗局勢︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中後期庫存用完：油價或即時急升 倡政府派油券紓困
03:05
油價．伊朗局勢︱汽油升至$32.39/L 李耀培料本周中後期庫存用完：油價或即時急升 倡減油稅、派油券紓困
社會
4小時前
回鄉證網上預約申請/續期懶人包！深圳續領都得 符合4條件即優先辦理 相片要求/快證/臨時通行證一覽
回鄉證網上預約申請/續期懶人包！深圳續領都得 符合4條件即優先辦理 相片要求/快證/臨時通行證一覽
生活百科
2026-03-08 10:30 HKT
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
影視圈
23小時前
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
馮盈盈醫生舊愛開專科診所勁威水 另一港姐冠軍驚喜到賀 鍾文浩索妻顏值時刻在線
影視圈
6小時前
黃國英明言股市「牛熊交織」 冇腦買M7時代已過 精挑3大主題14隻股｜百萬倉
黃國英明言股市「牛熊交織」 冇腦買M7時代已過 精挑3大主題14隻股｜百萬倉
投資理財
10小時前
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
2026-03-08 06:00 HKT