格拉斯哥中央車站建築物起火 交通大亂列車取消

英國蘇格蘭最繁忙的格拉斯哥中央車站一處建築物周日（8日）起火，導致建築物局部坍塌，車站暫時關閉，火車服務大亂，數十班火車取消。

火舌從聯合街一家販賣電子煙的商店竄出，很快蔓延到4層樓高的中央車站，不僅車站的圓頂燒塌，車站部分結構也倒塌，嚴重影響鐵路交通。

多輛消防車到場救火。法新社

建築物圓形屋頂受損。法新社

消防員到場射水。法新社

車站濃煙密布，暫時關閉。路透社

火勢燒數小時，當局派出60名消防員撲救。幸而火警未造成人員傷亡。直到周一上午，格拉斯哥中央車站仍然關閉，所有列車一律不靠站上下旅客。

數十班火車取消

英國國家鐵路（National Rail）在X平台發文表示，這處車站將關閉直到另行通知為止，已有數十班火車服務取消，而這場交通大亂預料將持續到9日結束。

據英媒報道，鄰近這座車站的一家電子煙商店下午近4時起火，火勢迅速蔓延。火災至晚上仍未撲熄，反而愈演愈烈。逾60名消防員和15輛消防車到場救火。

咖啡店燒毀

位於該建築內的Sexy Coffee咖啡店發布消息稱，該建築已被摧毀。車站內的Voco Grand Central酒店已疏散，所有客人均已轉移到市內另一家酒店。

蘇格蘭首席部長史文尼表示，他對格拉斯哥中央車站附近的火災深感關切，並非常感謝所有參與救援的緊急應變人員。