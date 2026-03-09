以軍空襲貝魯特擊殺5聖城旅指揮官 黎巴嫩近400死逾50萬人流離失所

以色列已連續數日空襲黎巴嫩，造成近400人死亡，超過50萬人流離失所。以色列軍方周日（8日）證實，當天清晨襲擊黎國首都貝魯特，擊殺伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）聖城旅（Quds Force）5名高層指揮官。與此同時，黎巴嫩真主黨周一與登陸黎國東部的以軍部隊交火。

以色列和黎巴嫩真主黨上周重啟戰端，8日除了貝魯特市區首次發生無人機襲擊，包含貝魯特南部郊區，以及黎巴嫩南部、東部地區均遭到以軍猛烈轟炸。

夜間酒店開會遭空襲

以色列軍方發聲明指，今次攻擊目標是伊朗革命衛隊精銳部隊聖城旅5名關鍵指揮官，他們夜間在一間酒店開會時，遭到以國海軍空襲。聲明指稱：「聖城旅駐黎巴嫩軍團的多名指揮官一方面為伊斯蘭革命衛隊在伊朗境內作戰，一方面策劃並實施針對以色列及以國平民的恐怖攻擊。」

一名以色列軍方消息人士透露，這5名聖城旅指揮官分別領導情報和財政單位。

黎巴嫩394死包括逾百名婦孺

黎巴嫩衛生部指出，以色列8日發動空襲造成4人身亡，總死亡人數升至394人，其中包括至少83名孩童和42名婦女。黎巴嫩社會事務部長賽義德在新聞發布會上說，在以色列持續發動襲擊的情況下，月初以來通過黎政府救助平台登記的流離失所人員已達到約51.7萬人。

以色列軍方發言人聲稱，截至目前以軍已擊斃約200名真主黨武裝分子。

與此同時，以色列軍方8日證實，2名以色列士兵在黎巴嫩南部喪生，這是自戰爭爆發以來以軍首次傳出人員傷亡。

以軍坐直升機登陸黎國東部 與真主黨交火

另外，一名真主黨官員周一指，真主黨在黎巴嫩東部擊落一架以色列直升機。

真主黨表示，正與以色列部隊交戰，以色列部隊乘坐直升機越過敘利亞邊境登陸黎巴嫩東部。

上周，黎巴嫩被捲入中東戰爭，當時伊朗支持的激進組織真主黨攻擊以色列，以回應伊朗最高領袖哈梅內伊在美以空襲中被殺。

疑違停火協議

儘管2024年已達成停火協議，以色列仍持續對真主黨發動空襲，上周在黎巴嫩發動多波空襲，並派遣地面部隊進入邊境地區。

真主黨周一發表聲明表示，偵測到約15架以色列直升機從黎巴嫩東部敘利亞邊境一側滲透，該區域是真主黨控制的地區。

真主黨隨即與滲透部隊交戰，衝突仍在持續。