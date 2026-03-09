Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢 | 美以伊開戰第10天何時停火？特朗普：會和內塔尼亞胡共同決定

即時國際
更新時間：12:43 2026-03-09 HKT
發佈時間：12:43 2026-03-09 HKT

美以聯軍2月28日展開對伊朗的軍事行動，至今邁入第10天。美國總統特朗普周日（8日）接受以色列傳媒訪問時表態，何時結束與伊朗戰事將與以色列總理內塔尼亞胡「共同決定」。與此同時，美國國防長赫格塞思在同日播出的美國哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪中透露，特朗普將決定伊朗「投降的條件」，但未說明具體內容。

由特朗普決定伊朗投降條件

特朗普8接受《以色列時報》電話訪問時，被問及對伊朗戰爭何時結束，是由他一人決定抑或內塔尼亞胡也有發言權時，特朗普表示：「我認為是共同的，某種程度上算是。我會在適當時機作出決定，但所有事情都會納入考量。」


伊朗局勢｜特朗普稱未經美方批准伊朗領袖「不會長久」 會適時決定結束軍事行動｜持續更新

特朗普指伊朗原本想摧毀以色列和周圍一切。法新社
特朗普指伊朗原本想摧毀以色列和周圍一切。法新社
赫格塞思（右）指出，要由特朗普決定伊朗投降條件。路透社
赫格塞思（右）指出，要由特朗普決定伊朗投降條件。路透社
美軍艦向伊朗發射戰斧巡航導彈。法新社
美軍艦向伊朗發射戰斧巡航導彈。法新社
伊朗向以色列發射多枚導彈反擊。法新社
伊朗向以色列發射多枚導彈反擊。法新社

《以色列時報》解讀，這顯示內塔尼亞胡將提供意見，但最終拍板的仍是特朗普。  

特朗普並強調，若不是他與內塔尼亞胡，伊朗原本會摧毀以色列。

指伊朗要摧毀以色列

特朗普說：「伊朗原本會摧毀以色列和周圍一切，美以一直共同合作，我們已經摧毀一個想摧毀以色列的國家。」

至於若美國決定停止空襲，以色列是否仍可能繼續對伊朗作戰，特朗普拒絕回應這項假設性問題，但隨後補充說：「我不認為有那個必要。」

白宮上周五表示，預計戰爭將持續4到6周，但過去一周，有關時間表迅速發生變化，特朗普一再拒絕為這場戰爭設定具體的時間表。

美防長：投降可以有很多不同形式

另一方面，國防長赫格塞思日前受訪的CBS《60分鐘》時事節目在8日播出。被問到特朗普曾說要伊朗「無條件投降」時，赫𣒩塞思表示：「那代表由我們來定條件，我們會知道他們何時已經失去作戰能力。到了某個時點，他們將別無選擇，只能投降。」

赫格塞思表示，投降可以有很多不同形式，包括面對面的方式，但最終設定條件的人會是特朗普，而不是伊朗人。「不管他們想不想承認，不管他們的自尊是否容許他們把話說出口，決定投降條件的人都會是特朗普總統。」

伊朗逾1200人死亡

自2月28日美國和以色列對伊朗發動大規模攻擊以來，區域緊張局勢不斷升級。這次襲擊造成1200多人死亡，其中包括伊朗最高領袖哈梅內伊、150多名女學生和高級軍事官員。

伊朗隨即發動大規模導彈及無人機反擊報復，目標包括該地區的美國基地、外交機構和軍事人員，以及多個以色列城市。至少有7名美軍喪生。

