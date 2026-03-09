三八婦女節︱金正恩與金珠愛牽手看匯演 稱作「心愛的女兒」
發佈時間：12:49 2026-03-09 HKT
朝中社周一（9日）報道，北韓領導人金正恩前一天在平壤體育館與夫人李雪主和女兒金珠愛一同觀看紀念「三八」國際婦女節的文藝匯演，贊揚北韓婦女的功勞。
朝中社報道，金正恩在星期天三八婦女節發表講話稱，女性特有的力量、才能和無比高潔的自我犧牲精神推動朝鮮革命更快地勝利前進。今後朝鮮婦女將為推動國家更加和睦、富強發揮重要作用，在北韓特色社會主義發展方面，婦女肩負的責任和作用無法被取代。
韓聯社指出，朝中社報道將金珠愛稱作「心愛的女兒」，並發布金正恩與金珠愛牽手觀看演出的照片，突出強調金珠愛的地位。
