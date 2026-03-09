Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美韓啟動聯合軍演 「自由護盾」登場

即時國際
更新時間：11:53 2026-03-09 HKT
發佈時間：11:53 2026-03-09 HKT

中東戰火持續之際，南韓國防部宣布，美韓兩軍周一（9日）起展開以朝鮮半島緊急事態為假設的大規模聯合軍事演習「自由護盾」（Freedom Shield）。「自由護盾」演習將持續至本月19日，約有1.8萬餘名兵力參加，基本上規模與去年相若。不過，演習期間，美韓將實施22場野戰訓練演習，不及去年同期51場的一半。

正值中東戰火持續

今次美韓軍演正值南韓媒體猜測華盛頓正調動部分資源以支援對抗伊朗的戰事之際，旨在加強對北韓核武及大規模殺傷性武器威脅的威懾力，計畫進行22次野戰訓練。

南韓有民眾在美國大使館外舉行示威，反對美韓聯合軍演。法新社
美韓軍方宣布展開聯合軍演。路透社
分析認為，美韓可能考慮到特朗普或即將訪華，有必要調整演習規模。路透社

上屆南韓政府執政時期，美韓主要在3月的自由護盾（FS）演習和8月的乙支自由護盾（UFS）期間，集中實施野戰訓練，但現任政府傾向於在全年分散進行有關訓練。

調整規模 配合特朗普計畫訪華

分析認為，美韓可能考慮到在美國總統特朗普或即將在3月31日至4月2日訪問中國，有必要調整演習規模，為美國和北韓對話重啟創造條件，而大幅減少野戰訓練場次。

去年在尹錫悅政府時舉行的聯合演習，野戰訓練多達51次，而今年將縮減至不到一半。不過，南韓軍方表示，在演習期間以外也會分散進行訓練，因此防衛態勢不受影響。

北韓表達不滿 斥為侵略演習

多家南韓媒體報導，李在明政權為尋求與北韓對話，提出縮減演習規模的建議，對此，美方表達不贊同，顯示兩國立場存在差異。

另一方面，北韓對今次美韓演習表達強烈反對，將其定性為侵略北韓的演習，北韓也有可能以發射彈道導彈等方式進行武力示威。不過，北韓最高領導人金正恩上月曾表示，若美國撤回敵視政策，仍有可能改善關係，因此外界也關注北韓的反應。

