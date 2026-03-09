伊朗局勢 | 近10船霍爾木茲海峽遇襲釀7死 馬克龍籲伊朗總統保障航行自由

數據分析機構指出，自從伊朗開始封鎖霍爾木茲海峽以報復美以空襲以來，目前約有10艘船隻在海峽及其附近海域遭到攻擊，其中4宗事件合計造成7人喪生。而法國總統馬克龍周日（8日）與伊朗總統佩澤希齊揚通電話，呼籲伊方保障霍爾木茲海峽的航行自由

霍爾木茲海峽是運輸石油和其他貨物的重要航道，自2月28日伊朗戰爭爆發後一周來，攻擊事件令該海峽交通幾近停擺。伊朗一名革命衛隊將領本月2日警告，伊朗將「燒毀任何妄圖通過海峽的船隻」，並封鎖波斯灣地區所有石油出口。

由於伊朗封鎖霍爾木茲海峽，有貨船停在阿曼海域。路透社

馬克龍呼籲伊朗總統保障航行自由。法新社

法國派遣「戴高樂號」航母到中東保護其公民和盟友免受伊朗襲擊。法新社

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）發布約10項攻擊警報及可疑活動警告，但並未透露涉事船隻的詳細資訊。

美擬為商船護航

國際海事組織（IMO）上周五（6日）在網站列出資料，指過去一周內在霍士木茲海峽發生9宗船隻遇襲事件，其中4宗合計造成7人死亡。

美國能源部長頼特6日表示，一旦條件允許，美方將護送航行霍爾木茲的商船。

法國總統馬克龍指出，他正尋求組建聯盟，以確保區域內「對全球經濟至關重要的航道」安全。

馬克龍8日同伊朗總統佩澤希齊揚通電話，呼籲伊方保障霍爾木茲海峽的航行自由，並重申法方對伊朗核問題及彈道導彈計劃的深切關注。

馬克龍與伊埃領導人通電話

據馬克龍在社交媒體發布的消息，他對佩澤希齊揚表示，為應對關鍵挑戰、結束局勢升級並維護和平，「外交解決」比以往任何時候都更加必要。

馬克龍當天還和埃及總統塞西通話，雙方一致認為必須盡快確保紅海海上運輸的安全。

受近來戰事影響，中東地區石油運輸持續受阻，伊拉克、卡塔爾等主要產油國此前已宣布減產。摩根大通估計，如果霍爾木茲海峽這一全球重要能源通道繼續受限，截至下周末中東地區原油日均減產量可能超過400萬桶。