伊朗局勢 | 伊朗誕新領袖後首向以國射導彈 國會議長：不尋求與侵略者停火

伊朗選出已故最高領袖哈梅內伊之子穆傑塔巴為新任最高領袖之後，周一清晨隨即以穆傑塔巴的名義向以色列發射導彈。伊朗革命衛隊已宣誓效忠穆傑塔巴，準備完全服從並自我犧牲，執行他的神聖命令，並警告說，他們有足夠的補給可以繼續在中東進行無人機和導彈戰爭長達6個月。伊朗國會議長亦揚言，伊朗並不尋求與侵略者停火，而是強調對其進行堅決懲罰。

以穆傑塔巴名義發射

伊朗國營媒體播出一枚據稱向以色列發射的導彈，口號為「奉穆傑塔巴命令」。以色列商業中心特拉維夫上空傳出多處爆炸聲，當地緊急服務組織，表示以色列中部有6人受傷。當天清晨，卡塔爾也傳出爆炸聲，當地是美國主要空軍基地的所在地。巴林也受到伊朗無人機襲擊，釀成數人受傷，一座海水淡化廠也遇襲損毀。

德黑蘭一個屏幕展示新領袖穆傑塔巴的肖像。路透社

伊朗革命衛隊已宣誓效忠穆傑塔巴。美聯社

伊朗向特拉維夫發射一枚導彈。路透社

特拉維夫在以色列導彈襲擊下損毀，有汽車受損。法新社

伊朗最高國家安全委員會秘書拉里賈尼表示，儘管面臨外部威脅，伊朗專家會議仍選出新任最高領袖。他呼籲在最高領袖領導下團結一致，贏得戰爭。

國安會秘書籲團結一致贏得戰爭

拉里賈尼說，專家會議選舉程序「透明合法」。伊朗比以往任何時候都更需要團結，「新任最高領袖必須在戰爭時期以強大的力量治理國家」。

而伊朗伊斯蘭議會議長卡利巴夫指，美國和以色列是造成地區通脹與不安全局勢的主要因素，並警告稱，針對基礎設施的打擊必然會遭到對等回應。

卡利巴夫說，伊朗在「真實承諾4」行動中通過調整戰術並運用非對稱作戰方式，展示了新的導彈作戰能力，在多輪行動中打亂了敵方防空系統的計算。他表示，火力規模階段性減少並不意味著軟弱，而是源於作戰設計中對「質量和精度」要求的提升。

國會議長：局勢已進入消耗階段

他說：「鐵穹防空系統已不再是所謂的鐵穹，我們想打哪裡就能打哪裡。」

卡利巴夫又表示，美國方面原本預計衝突將在短時間內結束，但這一判斷已經失敗，局勢已進入消耗階段，並對地區乃至全球經濟造成影響。

他表示，伊朗並不尋求與侵略者停火，而是強調對其進行堅決懲罰。如果針對伊朗能源儲備和其他基礎設施的打擊繼續發生，伊朗將採取對等回應。

斥特朗普依據以色列錯誤情報分析

卡利巴夫同時批評美國總統特朗普在決策中依據以色列提供的錯誤分析和情報，並稱以色列正在向美國政府施加影響。他說，特朗普將以色列利益置於「美國優先」之上，使美國士兵和美國經濟為以色列「付出代價」。

而特朗普表明，如果穆傑塔巴得不到美方的批准，他撐不了多久。以色列軍方也警告任何繼任者「我們將毫不猶豫地針對你們」。

