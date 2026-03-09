Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢 | 美駐挪威大使館爆炸 警方：或涉恐怖主義動機

更新時間：09:13 2026-03-09 HKT
發佈時間：09:13 2026-03-09 HKT

在美以伊交戰之際，美國駐挪威大使館於周日凌晨發生爆炸，雖然無人傷亡，但由於時機敏感，挪威奧斯陸警方事後表示，今次爆炸案可能涉及恐怖主義活動，但強調也在調查其他可能原因。

事發於當地時間凌晨1時，爆炸發生在大使館領事部門入口處，未造成人員傷亡，僅有輕微財物損失。附近居民表示爆炸後街道被濃煙籠罩。警方正尋求與目擊者交談。

挪威調查人員在使館人口處蒐證。美聯社
使館入口處損毀。美聯社
使館入口的厚重玻璃門出現裂痕。美聯社
爆炸裝置藏背包引爆

一名美國官員表示，燃燒裝置藏在背包內，並在大使館領事事務辦公室入口外引爆。

挪威首相斯特勒（Jonas Gahr Store）形容這宗事件「非常嚴重、完全不可接受」，並在聲明中表示，已經和美國駐奧斯陸大使館館長通話。

現場可見建築入口處的雪地上散落著碎玻璃，厚重玻璃門也出現裂痕。天花板燈具隨電線懸垂而下，門底部的地面上留有疑似爆炸造成的焦黑痕跡。

使館入口損毀

警方調查和情報聯合小組負責人拉森（Frode Larsen）向公共媒體挪威廣播公司（NRK）表示：「其中一個假設是這是一次恐怖活動。」

他在記者會場邊受訪時說：「但我們目前並未完全鎖定這一方向，我們必須保持開放態度，認為還有其他因素導致這宗事件的可能性。」

或與中東戰爭有關

拉森告訴記者，警方正在追緝涉案嫌犯，但「目前尚無嫌犯」。而奧斯陸的調查人員並未排除事件與中東戰爭有關的可能性。

美國駐中東各地大使館因美軍在伊朗的行動處於高度警戒狀態，部分館舍也遭到攻擊。

