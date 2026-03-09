伊朗局勢︱日本準備釋放國家石油儲備解困

中東戰火導致能源運輸要道霍爾木茲海峽遭到封鎖，日本則有逾9成原油仰賴中東進口。路透社引述消息人士，日本政府已指示一處國家戰略石油儲備基地，準備釋放原油，以應對中東供應中斷。

反對黨中道改革聯合的議員長妻昭表示，「日本能源與金屬礦物資源機構」位於志布士國家戰略石油儲備基地的一名官員透露，他們周五收到自然資源能源廳準備釋放原油的指示，但尚不清楚釋放石油的具體時間等細節，或其他儲油基地是否也收到了同樣指示。位於日本南部的志布士基地，是日本重要的戰略石油儲備基地之一。共同社周五報道稱，鑑於伊朗危機持續擾亂全球能源供應，日本政府正在考慮動用部分國家戰略石油儲備，可能與其他國家合作或單獨行動。

日本戰略石油儲備相當於254日國內消費量，位居世界前列，包括政府儲備、企業儲備及與產油國聯合儲備。東京上一次動用戰略石油儲備是在2022年，當時俄羅斯攻打烏克蘭後，在國際能源機構（IEA）的協調下，釋放了部分石油。

日本的超九成原油供應依賴中東，其中約七成經由霍爾木茲海峽運輸。在美國和以色列襲擊伊朗後，霍爾木茲海峽實際上已關閉，原定自中東駛往日本的部分油輪，目前在波斯灣內待命。首相高市早苗早前表示，政府正蒐集相關資訊，將全力確保能源穩定供應，將對國民生活與經濟活動的影響降至最低。