Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢︱日本準備釋放國家石油儲備解困

即時國際
更新時間：08:58 2026-03-09 HKT
發佈時間：08:58 2026-03-09 HKT

中東戰火導致能源運輸要道霍爾木茲海峽遭到封鎖，日本則有逾9成原油仰賴中東進口。路透社引述消息人士，日本政府已指示一處國家戰略石油儲備基地，準備釋放原油，以應對中東供應中斷。

相關新聞：伊朗局勢｜紐約期油一度升穿110美元 飆逾20% 特朗普稱油價急升是「小代價」

反對黨中道改革聯合的議員長妻昭表示，「日本能源與金屬礦物資源機構」位於志布士國家戰略石油儲備基地的一名官員透露，他們周五收到自然資源能源廳準備釋放原油的指示，但尚不清楚釋放石油的具體時間等細節，或其他儲油基地是否也收到了同樣指示。位於日本南部的志布士基地，是日本重要的戰略石油儲備基地之一。共同社周五報道稱，鑑於伊朗危機持續擾亂全球能源供應，日本政府正在考慮動用部分國家戰略石油儲備，可能與其他國家合作或單獨行動。

日本戰略石油儲備相當於254日國內消費量，位居世界前列，包括政府儲備、企業儲備及與產油國聯合儲備。東京上一次動用戰略石油儲備是在2022年，當時俄羅斯攻打烏克蘭後，在國際能源機構（IEA）的協調下，釋放了部分石油。

相關新聞：伊朗局勢｜中東戰火封鎖能源咽喉　多艘受困商船急改「中國身份」保命

日本的超九成原油供應依賴中東，其中約七成經由霍爾木茲海峽運輸。在美國和以色列襲擊伊朗後，霍爾木茲海峽實際上已關閉，原定自中東駛往日本的部分油輪，目前在波斯灣內待命。首相高市早苗早前表示，政府正蒐集相關資訊，將全力確保能源穩定供應，將對國民生活與經濟活動的影響降至最低。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
公安查處全球最大盜版漫畫網站經營者。中新社
損失$385億︱公安查處全球最大盜版漫畫網站經營者 日漫業界舉報
即時中國
15小時前
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇聞趣事
2026-03-08 07:30 HKT
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
影視圈
17小時前
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
2026-03-08 06:00 HKT
《中年好聲音2》選手北上搵食 模仿蔡淇俊帶貨失敗 淪落到食蟲增點擊：蜈蚣腳鉤損嘴唇
《中年好聲音2》選手北上搵食 模仿蔡淇俊帶貨失敗 淪落到食蟲增點擊：蜈蚣腳鉤損嘴唇
影視圈
11小時前
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
投資理財
20小時前
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
專家會議選出哈梅內伊之子穆傑塔巴接任最高領袖。路透社
伊朗局勢｜專家會議選出哈梅內伊之子穆傑塔巴接任最高領袖
即時國際
4小時前
特朗普：除非伊朗無條件投降，否則不會達成任何協議。
01:55
伊朗局勢｜特朗普稱未經美方批准伊朗領袖「不會長久」 會適時決定結束軍事行動｜持續更新
即時國際
3小時前