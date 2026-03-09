伊朗局勢 | 美下令沙特使館人員撤離 伊朗無人機襲巴林釀數傷

隨著伊朗為報復美國和以色列的攻擊而對沙特阿拉伯發動攻擊，美國國務院下令駐沙特大使館人員離開。與此同時，巴林錫特拉島遭到伊朗無人機襲擊，造成數人受傷。

美國國務院在旅遊警示中表示，已「因安全風險，強制非緊急的美國政府員工及其家屬離開沙特阿拉伯」。

沙特首都利雅得上周四遭襲擊後，冒出濃煙。路透社

這張由Vantor公司提供的衛星圖像顯示，3月2日巴林首都麥納麥一棟高層公寓大樓遭無人機襲擊後的損毀情況。法新社

針對沙特首個強制撤離令

這是自美國和以色列於2月28日對伊朗發動軍事打擊以來的首個此類強制撤離指令，表明華府官員正為中東地區暴力衝突可能升級做好準備。

強制撤離是美國國務院危機應變措施中最嚴厲的措施之一，其效力僅次於全面暫停運作，與允許員工自願離職的授權撤離不同。強制撤離是強制性的，可由使團團長或國務卿發起。這一區別意義重大：它強制非必要人員及其家屬離開駐地，並表明華盛頓認為當前威脅情況嚴峻。

無人機曾襲沙特美使館

此前，伊朗對美國駐利雅得大使館及其周邊地區發動一系列攻擊。上周二，沙特國防部指，2架無人機襲擊美國大使館，造成火警和輕微的財產損失。到周日清晨，沙特軍方擊落另一架瞄準利雅得外交區的無人機，美國大使館和其他外國使團都位於該區域。

襲擊發生後，美國大使館警告民眾避開大使館，並向身處利雅得、吉達和達蘭（美國在沙特設有外交機構的3個城市）的美國公民發布就地避難通知。吉達和達蘭領事館的美國政府員工也被告知要做好撤離準備。

伊朗無人機襲巴林毀房屋

與此同時，伊朗無人機周1攻擊巴林錫特拉島，傳出兩聲巨響爆炸，造成數人受傷。

巴林衛生部表示：「由於伊朗公然的侵略，報告有市民受傷，其中一人傷勢嚴重，錫特拉多棟房屋因無人機攻擊而受損。」

