伊朗局勢｜哈梅內伊之子穆傑塔巴接任最高領袖 官媒證其受傷

即時國際
更新時間：18:51 2026-03-09 HKT
發佈時間：05:27 2026-03-09 HKT

伊朗官方媒體周日（9日）報道，負責選出最高領袖的專家會議已決定，由已故最高領哈梅內伊之子穆傑塔巴・哈梅內伊接任，成為伊朗新任最高領袖。

報道指，穆傑塔巴是一名中級神職人員，與伊朗伊斯蘭革命衛隊關係密切。外界長期視他為可能接替其父親的熱門人選之一。哈梅內伊早前在美國與以色列對伊朗發動空襲後身亡，其後伊朗當局啟動遴選新任最高領袖的程序。

哈梅內伊之子穆傑塔巴接任，成為伊朗新任最高領袖。美聯社
雖然伊朗的統治理念一向反對世襲式權力交接，但穆傑塔巴在革命衛隊以及其父親仍具影響力的權力網絡中擁有強大支持。

伊朗國營電視台主播在說明穆傑塔巴接任最高領袖時，透露穆傑塔巴在此次「齋戒月戰爭」中（伊朗對目前戰事的稱呼）被敵人擊中因而受傷，但未說明其他細節。自哈梅內伊於2月28日被美、以空襲炸死後，穆傑塔巴一直未有露面。

相關新聞：據報伊朗已對下任最高領袖作決定 特朗普：未經美方批准將「不會長久」

專家分析認為，穆傑塔巴繼承了一項「不可能的任務」，他很可能只是伊朗神權政府的「過渡人物」。伊朗民眾已經開始高喊「要他的命」。卡內基國際和平基金會高級研究員薩賈德普爾告訴CNN：「我問過一位認識他很久的人，他到底要怎麼治理國家？那人說他根本沒心思治理國家，他只想着怎麼活下去。」

美國總統特朗普在接受ABC News訪問時表示：「他必須獲得我們的批准，否則不會長久。我們要確保未來不必每十年就回頭處理同樣問題。」他補充說，若有人能成為「好的領導人」，即使與舊政權有關聯，他也願意批准。

