美國75歲翁從未殺人面臨氮氣處決 受害人女兒與陪審員幫求情

美國75歲老翁伯頓（Charles “Sonny” Burton）從未殺過人，但阿拉巴馬州（Alabama）即將對他執行死刑。伯頓在死囚牢房度過30多年後，於霍爾曼懲教設施（William C. Holman Correctional Facility）透過電話表示：「我不該為我沒做的事而死。」

隨着行刑日期逼近，伯頓竟獲得了意想不到的支持。除了受害者女兒，當年有份投票判處伯頓死刑的12名陪審員中，竟有6人表示後悔當年的決定，請求州長展現仁慈。

民眾請求赦免伯頓。 美聯社

案情指，1991年，伯頓與另外5人搶劫塔拉迪加（Talladega）一間AutoZone商店。伯頓承認自己攜槍進入商店，從後室保險箱偷走現金後，逃到外面接應車旁等待。然而，他的同夥德布魯斯（Derrick DeBruce）在店內從背後槍殺了34歲顧客巴特爾（Doug Battle）。

法庭文件明顯列出：「槍擊發生時，伯頓已經離開了商店。」但由於一項名為「重罪謀殺」的法律原則，伯頓作為搶劫案的「主謀」，須與實際開槍的同夥承擔同等罪責。結果他確定沒有殺人卻被判死刑。

諷刺的是，真兇後來因為其律師代表無效，獲刑減為終身監禁。伯頓和德布魯斯曾在死囚牢房共處多年，伯頓坦言：「他因為他自己做的蠢事而讓我賠上了我的生命。但我已經原諒了他。」德布魯斯2020年已在獄中去世，伯頓的死刑判決卻維持不變。

伯頓沒有殺人，卻在死囚牢房度過半生。 charlessonnyburton.com

案發時年僅9歲的受害者的女兒托莉（Tori Battle），近日公開撰文，敦促州長艾維（Kay Ivey）饒恕伯頓的性命。她寫道：「當一個人的生命取決於技術障礙而非真相時，那不是公正，而是系統的失敗，這無助於紀念我的父親。」

而當年投票判處伯頓死刑的12名陪審員中，竟有6人簽署宣誓書，表示後悔當年的決定。陪審員湯森（Priscilla Townsend）直言：「對於沒有扣動扳機的人來說，死刑判決太過嚴厲。我不覺得他應該因為一個糟糕的選擇而被判處死刑。

除非州長艾維給予極為罕見的寬恕，或最高法院介入，伯頓將面臨氮氣處決。他表示：「即使當我坐在椅子上，頭部被綁上防毒面具時，我也永遠不會失去希望。我希望聽我說話的人知道，我没有殺任何人。這些是我的遺言。」

氮氣處決用具。 美聯社

伯頓案凸顯了「重罪謀殺」規則的巨大爭議。此類案件在美國屢見不鮮。據統計，全美已有超過10,000宗重罪謀殺案，48個州及華盛頓特區（Washington, D.C.）都有相關法律。2004年，佛州（Florida）的霍勒（Ryan Holle）僅因將車鑰匙借給朋友，後者在入室盜竊中殺人，霍勒本人在家睡覺卻被判處終身監禁。經過多年努力，他才獲得減刑，並於2024年獲釋。