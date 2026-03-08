Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

芬蘭18歲女孩當「一日總理」 倡殺害女性罪列入刑法

即時國際
更新時間：18:45 2026-03-08 HKT
發佈時間：18:45 2026-03-08 HKT

芬蘭18歲女孩米科寧（Annika Mikkonen）透過兒童人權組織國際培幼會 （Plan International）的活動出任「一日總理」，雖然任期只有1天，但她在國會永續發展委員會上的發言擲地有聲，她指出「女性遭殺害的悲劇年年上演」，疾呼政府應將「殺害女性」（femicide）罪列入刑法。

這項活動稱為「女孩接管」（Girls Takeover），旨在讓年輕女性踏足平日較少接觸的工作領域。萬塔市（Vantaa）高中應屆畢業生米科寧藉此出任一日總理。

據芬蘭國家廣播公司（Yle）報道，米科寧在委員會致詞時談到自身經歷，小學時一加入Instagram和Snapchat，隨即收到性騷擾圖片與性暴力威脅，「從那之後就數不清了」。她說，把鑰匙夾在指節之間出門是從小養成的習慣，「我還是個孩子，沒有人教我這樣做，這是自然而然的事」。

她也提到今年情人節前，芬蘭已有5名女性死於暴力，敵意行為不是個案，而是普遍的社會問題。她主張針對網絡暴力單獨立法，直言讓女性為了安全自我設限，例如入夜後不外出的做法、根本沒有用。

當米科寧被問到人生才正要開始，是否自信有扭轉世界的能力？她直言：「我絕對相信自己做得到。我真的相信世界會不一樣，每一場關於平等的演講和對話，都讓我們離更平等的社會更近一步。」她說，為女性與女童的權利奮鬥是她的熱情所在，「我會持續做下去，改變這個世界。」

目前歐盟僅塞浦路斯、馬爾他、克羅地亞、意大利將仇女殺人罪單獨入刑。

芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）坦承政府「需要做更多」，並承諾將逐一檢視米科寧提出的議題。目前，庇護所已擴編、家暴案件不再僅以調解了事、多項修法也已推動；下一步是研究電子腳環管制，讓處境危險的女性得到更實質的保護。他直言：「我很清楚，網絡對女孩而言是危險的地方，我對這塊了解還不夠，必須深入研究。」

