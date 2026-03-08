芬蘭18歲女孩當「一日總理」 倡殺害女性罪列入刑法

芬蘭18歲女孩米科寧（Annika Mikkonen）透過兒童人權組織國際培幼會 （Plan International）的活動出任「一日總理」，雖然任期只有1天，但她在國會永續發展委員會上的發言擲地有聲，她指出「女性遭殺害的悲劇年年上演」，疾呼政府應將「殺害女性」（femicide）罪列入刑法。



這項活動稱為「女孩接管」（Girls Takeover），旨在讓年輕女性踏足平日較少接觸的工作領域。萬塔市（Vantaa）高中應屆畢業生米科寧藉此出任一日總理。

芬蘭「一日總理」米科寧在國務院全體會議及可持續發展委員會會議討論針對女性的暴力問題。 @terhikoulumies

據芬蘭國家廣播公司（Yle）報道，米科寧在委員會致詞時談到自身經歷，小學時一加入Instagram和Snapchat，隨即收到性騷擾圖片與性暴力威脅，「從那之後就數不清了」。她說，把鑰匙夾在指節之間出門是從小養成的習慣，「我還是個孩子，沒有人教我這樣做，這是自然而然的事」。

她也提到今年情人節前，芬蘭已有5名女性死於暴力，敵意行為不是個案，而是普遍的社會問題。她主張針對網絡暴力單獨立法，直言讓女性為了安全自我設限，例如入夜後不外出的做法、根本沒有用。

芬蘭「一日總理」米科寧在可持續發展委員會會議，討論針對女性的暴力問題。 X@TapaniVeistola

當米科寧被問到人生才正要開始，是否自信有扭轉世界的能力？她直言：「我絕對相信自己做得到。我真的相信世界會不一樣，每一場關於平等的演講和對話，都讓我們離更平等的社會更近一步。」她說，為女性與女童的權利奮鬥是她的熱情所在，「我會持續做下去，改變這個世界。」

目前歐盟僅塞浦路斯、馬爾他、克羅地亞、意大利將仇女殺人罪單獨入刑。

在「國際消除對女性暴力日」前夕，土耳其伊斯坦布爾街頭聚集大批示威者，高舉標語並呼喊口號，抗議針對女性的暴力行為。法新社

芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）坦承政府「需要做更多」，並承諾將逐一檢視米科寧提出的議題。目前，庇護所已擴編、家暴案件不再僅以調解了事、多項修法也已推動；下一步是研究電子腳環管制，讓處境危險的女性得到更實質的保護。他直言：「我很清楚，網絡對女孩而言是危險的地方，我對這塊了解還不夠，必須深入研究。」