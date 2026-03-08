Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜「受困亞洲」旅遊網紅被揭有機位可訂　網友：寧住豪華酒店不坐經濟艙？

更新時間：16:55 2026-03-08 HKT
發佈時間：16:55 2026-03-08 HKT

美伊衝突導致全球航空大亂，一名旅遊網紅高茲（Daniel Goz）拍片宣稱自己「受困亞洲」，卻被發現根本還有經濟艙位可供訂票。網友紛紛炮轟他沒有同理心，沒顧慮到真正有需要卻飛不到的人。他捱轟後刪減影片，將標題改成「數百萬名旅客或受影響」。

瑞典裔美國籍的高茲在YouTube經營頻道「Nonstop Dan」，擁有超過105萬粉絲，平持主打高端航班和奢華旅行介紹。他上周發布「沒機可搭」的影片宣稱自己受困。

根據影片內容，美以對伊朗2月28日衝突爆發第一天，高茲原本計畫從印尼峇厘島飛往杜拜，途經新加坡。他聲稱在預訂航班時遇上困難要「受困亞洲」，但他在畫面上展示即將起飛的航班表，卻顯示情況並非如此。他只好尷尬坦承：「呃，某些天的經濟艙確實還有幾個空位。」

影片發布後網友紛紛批評：「為什麼不搭經濟艙呢？」、「搞清楚狀況好嗎？」、「寧可在新加坡待上2周，見不到家人，也不願面對搭乘經濟艙的恐怖體驗」、「副標題：我寧可住豪華飯店，不要坐經濟艙」。

也有人指出，高茲距離衝突中心很遠，而且只要稍微調整飛行路線即可，「你才沒有被困住，你是在新加坡，是在東南亞，不是中東。往另一個方向飛，在美國或加拿大轉機，明天就能到家了。」

面對排山倒海的批評聲浪，高茲將影片刪減超過1分鐘，並將標題改為「數百萬旅客即將受困」。他留言「澄清」之所以提到高級艙位，因為這是頻道通常介紹的客機座位。雖然影片中的票價範例是經濟艙沒錯，但未來2周幾乎沒有空位，僅存座位單程要價超過1500美元（約1.17萬港元）。

高茲還強調，影片的重點在於「全球航空運能遭受重大衝擊，數百萬名旅客、家庭、學生和出差人士都會感受到連鎖效應」。

