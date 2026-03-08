家居慘劇｜屋內異常安靜 哥國母驚見4歲兒洗衣機溺斃

哥倫比亞發生一宗涉及幼童的家居意外慘劇。一名四歲男童周三（5日）被發現在家中一個已注水的洗衣機內遇溺，其母察覺屋內異常安靜後始揭發事件，男童送院搶救後證實不治。警方初步相信事件無可疑，正循意外方向調查。

綜合外媒報道，事發於安蒂奧基亞省貝洛鎮，周三上午約10時半，該名4歲男童的母親在家中陪伴兒子用過早餐後，便到家中的縫紉工作室工作，當時尚有另外兩名親友在場，均未察覺有任何異樣。

一段時間後，母親發現屋內突然變得異常安靜，完全聽不到兒子的聲音，頓感不妥，隨即在屋內四處尋找。最終，她在洗衣機內赫然發現兒子已全身濕透，沒有反應。

男童母親大驚失色，立即將兒子抱起並急送往附近醫院搶救，惟男童最終仍返魂乏術。當地警方初步調查後，判斷男童是意外跌入洗衣機內溺水身亡，其遺體已送交法醫研究所進行剖驗，以確定確實死因。

報道特別提醒，家中有幼童的家庭，必須注意洗衣機的使用安全。不論是直立式抑或滾筒式洗衣機，均建議配備兒童安全鎖，以防兒童自行開啟。同時，洗衣液等清潔用品亦應妥善存放於兒童無法觸及之處，避免發生誤食等意外。