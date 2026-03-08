Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

家居慘劇｜屋內異常安靜 哥國母驚見4歲兒洗衣機溺斃

即時國際
更新時間：16:30 2026-03-08 HKT
發佈時間：16:30 2026-03-08 HKT

哥倫比亞發生一宗涉及幼童的家居意外慘劇。一名四歲男童周三（5日）被發現在家中一個已注水的洗衣機內遇溺，其母察覺屋內異常安靜後始揭發事件，男童送院搶救後證實不治。警方初步相信事件無可疑，正循意外方向調查。

綜合外媒報道，事發於安蒂奧基亞省貝洛鎮，周三上午約10時半，該名4歲男童的母親在家中陪伴兒子用過早餐後，便到家中的縫紉工作室工作，當時尚有另外兩名親友在場，均未察覺有任何異樣。

相關新聞：河南2歲童吞清潔粉灌水搶救 舌頭慘燒短食道最窄剩1mm

一段時間後，母親發現屋內突然變得異常安靜，完全聽不到兒子的聲音，頓感不妥，隨即在屋內四處尋找。最終，她在洗衣機內赫然發現兒子已全身濕透，沒有反應。

男童母親大驚失色，立即將兒子抱起並急送往附近醫院搶救，惟男童最終仍返魂乏術。當地警方初步調查後，判斷男童是意外跌入洗衣機內溺水身亡，其遺體已送交法醫研究所進行剖驗，以確定確實死因。

相關新聞：有片｜印度住宅電梯險變烤箱 送貨氫氣球突爆炸燒傷女學生

報道特別提醒，家中有幼童的家庭，必須注意洗衣機的使用安全。不論是直立式抑或滾筒式洗衣機，均建議配備兒童安全鎖，以防兒童自行開啟。同時，洗衣液等清潔用品亦應妥善存放於兒童無法觸及之處，避免發生誤食等意外。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
豪擲2000元買「實發」張六合彩電腦飛 結果中雙位數字彩金 網民看透世事動情苦勸｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
影視圈
8小時前
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
11小時前
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
00:53
TVB男星徐榮肝臟出事屬「嚴重」程度 老婆曾提點面色差：我又唔肥又有運動都中？
影視圈
2026-03-07 17:00 HKT
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇聞趣事
9小時前
前TVB咪神陳婉衡五星級酒店延開14席辦婚宴 金器掛滿身結婚 神秘老公罕現正面樣
前TVB咪神陳婉衡五星級酒店延開14席辦婚宴 金器掛滿身結婚 神秘老公罕現正面樣
影視圈
5小時前
啟思幼稚園幼兒園創辦人 陸趙鈞鴻逝世 享年98歲 (資料圖片)
陸趙鈞鴻逝世 香港幼教先驅 創辦啟思幼稚園
教育新聞
3小時前
5大長者運動健身優惠！康文署免費興趣班/伸展瑜伽/24小時Gym Room
5大長者運動健身優惠！康文署免費興趣班/伸展瑜伽/24小時Gym Room
生活百科
2026-03-07 10:00 HKT
男子被揭發攜帶超額現金離境。海關發布
深圳灣口岸︱背囊漢過關被截 超額帶10萬人民幣和2.5萬美元離境
即時中國
3小時前