伊朗局勢｜以色列首轟油庫 德黑蘭火光沖天 戰局進入新階段

美國及以色列對伊朗的戰爭進入第9天，以色列國防軍（IDF）當地時間7日晚間證實打擊伊朗多處燃料庫，是開戰以來首度以伊朗油庫為攻擊目標。以軍發言人德弗林（Effie Defrin）表示，軍方近期「已推展到下一階段行動」，擴大打擊伊朗政權的主要生產設施。



綜合外媒報道，以軍指控伊朗軍方頻繁利用這些燃料庫設施支援其軍事運作。這一波「重大空襲」即進一步削弱伊朗的軍事能力。

伊朗法斯通訊社（Fars）引述軍方消息人士指出，德黑蘭西部3座油庫遭以軍戰機襲擊，分別位於德黑蘭的庫哈克（Kuhak）、沙赫蘭（Shahran）地區，以及德黑蘭以西的卡拉吉市（Karaj）。伊朗石油部也發布聲明證實，德黑蘭省、艾布士省（Alborz）多處油庫遭鎖定。

網傳畫面顯示，德黑蘭西北方的沙赫蘭油庫燃起熊熊大火，橘紅色烈焰點亮夜空，濃煙籠罩天際，畫面相當駭人。沙赫蘭油庫去年（2025）6月也遭以軍打擊。

伊朗當局強調不會燃料短缺

伊朗石油部表示，消防人員正努力撲滅火勢，強調政府已採取預防措施，因此不會出現燃料短缺問題。

以軍這波空襲，是2月28日美、以對伊朗開戰以來，以軍首次打擊伊朗能源設施，在此之前，美、以的空襲行動主要聚焦破壞伊朗領導層及安全部門，同時試圖削弱伊朗生產及發射導彈的能力，以及阻擋德黑蘭製造核武。

以軍發言人德弗林（Effie Defrin）7日晚間在聲明中表示，軍方近期「已推展到下一階段行動」，擴大打擊伊朗政權的主要生產設施，包括3日打擊德黑蘭南部的巴欽（Parchin）軍事設施，目標鎖定生產彈道導彈彈頭的炸藥工廠、生產導彈發動機原料的工廠等。

以方消息人士也向CNN透露，以軍打擊伊朗油庫，是戰爭下一階段的一部分。