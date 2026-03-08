Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜美駐挪威使館附近爆炸 伊拉克使館遭火箭彈襲擊

更新時間：14:48 2026-03-08 HKT
發佈時間：14:47 2026-03-08 HKT

美國駐挪威及駐伊拉克使館先後遇襲。美國駐外使館接連成為攻擊目標。繼駐伊拉克大使館周六晚間遭火箭彈襲擊後，駐挪威大使館周日凌晨亦發生爆炸，兩宗事件均未造成人員傷亡。

挪威使館入口爆炸 警稱損失輕微

挪威首都奧斯陸的美國大使館，當地時間周日凌晨約1時發生爆炸。挪威警方聲明指，爆炸地點為使館領事部門的入口，造成輕微損失，暫無人員傷亡報告。

警方事故指揮官德爾默（Michael Dellemyr）表示，在接獲多宗爆炸報告後，已即時調派大量警力到場，並就事件與大使館方面取得聯繫。他強調，由於調查尚處於初期階段，當局暫不會評論有關損失、爆炸物等細節。目前爆炸原因及涉案人員仍然未明，但警方未有排除事件與近期美國及伊朗的衝突有關。

挪威警方表示美國駐奧斯陸大使館附近發生劇烈爆炸後，美國大使館的現場照片。 路透社
挪威警方表示美國駐奧斯陸大使館附近發生劇烈爆炸後，美國大使館的現場照片。 路透社

伊拉克使館遭四枚火箭彈攻擊

另外，伊拉克內政部消息人士證實，美國駐伊拉克大使館於周六晚間遭到火箭彈襲擊。一名安全官員透露，共有四枚火箭彈射向大使館，館方的防空系統成功攔截其中三枚，餘下一枚則落在大使館空軍基地的一片空地上，事件中無人受傷。

伊拉克武裝部隊總司令發言人努曼發表聲明，指總理蘇達尼已下令軍方及安全部門，全力追查並緝捕涉事的襲擊者，並誓言將其繩之於法。

報道指出，由於美國早前在伊朗的軍事行動，美國位於中東地區的大使館一直處於高度戒備狀態。伊朗其後對美國的工業及外交目標發動報復式襲擊，導致部分使館遇襲。
 

