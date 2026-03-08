伊朗局勢︱以軍發放哈梅內伊地堡3D片 藏平民區下百米跨越多條街︱有片
更新時間：12:31 2026-03-08 HKT
發佈時間：12:31 2026-03-08 HKT
發佈時間：12:31 2026-03-08 HKT
以色列國防軍（IDF）最近以3D動畫，將已故伊朗最高精神領袖哈梅內伊的神秘地堡曝光。該座位於德黑蘭市中心的地堡，深度達百米，內部設施完善，準備在戰爭爆發時，讓哈梅內伊可以安全地指揮。不過，哈梅內伊在躲入地堡前已被美以聯軍炸死。
戰時緊急指揮中心
據IDF公佈的影片介紹，地煲設於德黑蘭市中心的數條街道下，有多個隱秘的出入口、電梯及車道等。地堡深入地底近百米，內裡有加固的會議室，方便哈梅內伊戰時進行指揮。
相關新聞：伊朗局勢｜伊朗拒絕無條件投降 特朗普：伊朗今將遭猛烈重擊｜持續更新
以軍發言人指，政權的選舉人員繼續使用地堡，因為他們認為那裡安全無虞，但他們錯了。他指，以軍攻擊該座伊朗最高領袖的安全緊急指揮中心，旨在進一步削弱伊朗中央的指揮控制能力。
最Hit
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
2026-03-07 13:00 HKT
5大長者運動健身優惠！康文署免費興趣班/伸展瑜伽/24小時Gym Room
2026-03-07 10:00 HKT
「M巾黨」港鐵筲箕灣站出沒 怪漢扯袋圖拉走好心女學生 網民爆惡行：呃入女廁後續更狂｜Juicy叮
2026-03-07 11:58 HKT