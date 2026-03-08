Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

秘魯北部夜店疑遭炸彈襲擊 33人受傷有人炸斷手腳

即時國際
更新時間：12:42 2026-03-08 HKT
發佈時間：12:42 2026-03-08 HKT

秘魯北部有夜店疑遭犯罪組織以炸彈襲擊，爆炸導致33人受傷5人重傷，部份為未成年人。

未有組織承認責任

事發於當地時間8日凌晨，在首都利馬（Lima）以北約500公里的沿海城市特魯希略（Trujillo），數十名顧客在一間夜店內正在跳舞及觀看台上表演時，突然發生爆炸，多名傷者倒地。

當地衛生主管佛羅瑞安（Alberto Florian）接受地方新聞媒體訪問時表示：「目前已接獲33人受傷的通報，其中5人傷勢嚴重。」

有醫療單位表示，部分傷者慘遭斷肢或被碎片擊傷，目前正接受手術。另外，傷者中有3名未成年人，分別是一名16歲與兩名17歲青少年。

警方指，初步懷疑爆炸，是由犯罪集團發動的炸彈襲擊。但暫時未確定誰人發動襲擊，亦未知行兇動機。

 

