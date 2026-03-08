伊朗局勢｜杜拜攔截伊朗導彈與無人機 總統：阿聯酋並非易受攻擊目標

阿聯酋表示，杜拜周六晚上傳出的巨大爆炸聲，是防空系統攔截伊朗導彈及無人機行動所致。

碎片壓中汽車釀一死

阿聯酋國防部在社交媒體指出，全國部分地區聽到的巨響，來自防空系統攔截彈道導彈，以及戰鬥機攔截無人機和巡航飛彈時產生的爆炸。杜拜負責媒體事務的部門則表示，當晚一次空中攔截行動產生的碎片，墜落至一輛汽車上，造成司機死亡。

阿聯酋內政部周六透過手機緊急警報系統向居民發出提示，警告可能存在導彈威脅，敦促民眾立即前往最近的安全建築避險，遠離窗戶、門及空曠地帶，並等待進一步指示。

總統穆罕默德表示，阿聯酋並非「易受攻擊的目標」，國家實力不容低估。

阿聯酋總統：國家安全為首要任務

阿聯酋總統穆罕默德在社交媒體發文表示，國家安全以及對所有公民和訪客的保護始終是最優先事項，並已做好充分準備應對當前威脅。他稱，阿聯酋將堅定履行保護國家、公民及所有在阿居住人員安全的責任，並對武裝部隊及安全機構表示感謝，稱他們展現高度專業能力及協作精神。

據當地媒體報道，穆罕默德當天前往醫院探望近期事件中的傷者。他接受電視訪問時強調，阿聯酋並非「易受攻擊的目標」，國家實力不容低估。