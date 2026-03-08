Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

肯亞首都暴雨成災釀23死 多輛汽車被沖走 航班受阻

即時國際
更新時間：00:44 2026-03-08 HKT
發佈時間：00:44 2026-03-08 HKT

肯亞首都奈洛比遭遇暴雨引發的突發水災，造成至少23人死亡，多輛汽車被洪水沖走，東非最大機場的航班亦因此受阻，當局正全力展開救援。

肯亞總統魯托（William Ruto）表示，已派遣包括軍人在內的緊急救援隊伍協調救援行動，並向受災社區致以慰問。他在社交媒體聲明中指，已下令立即從國家戰略儲備釋出救災物資，分發予受洪水影響的家庭。

據路透社指，有人被洪水沖走的汽車壓着，一名老翁被沖走的汽車壓住身亡。另外有三具遺體被從汽車底下被救出，其中部分死者疑因觸電喪生。國家電力公司Kenya Power則表示，洪水損壞了一個變電站設備，至少影響14個社區。

國家航空公司肯亞航空（Kenya Airways）表示，暴雨導致奈洛比航班受阻，部分航班被迫改降至沿海城市蒙巴薩。

科學家指出，全球暖化正加劇東非洪水與乾旱，降雨集中在更短且更強的時間段內。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

