憂桑拿高溫影響精子健康 日本推「護蛋守」隔熱罩引熱議

眾所周知，高溫環境不利於男性精子的生長，令不少熱愛桑拿（三溫暖）但又有生育計劃的男士陷入兩難。為此，日本有廠商發揮創意，研發出一款專為男士而設的矽膠隔熱產品「護蛋守」（たまも〜る），讓他們在享受桑拿的同時，亦能保護其重要部位免受高溫影響。此產品一經推出，隨即在日本亞馬遜（Amazon）網站登上桑拿用品銷量榜首，惟其獨特設計，尤其是備受矚目的夜光版本，在網上引發熱烈討論。

用家一致好評

根據官方網站介紹，「護蛋守」是在醫生與專家的共同監修下研發而成。其開發者本身亦是一位桑拿愛好者，因不願放棄心頭好，同時又正視高溫對精子健康的潛在影響，故投入研究此產品。其外觀似足一個被切半的空心雞蛋，由隔熱矽膠物料製成。

相關新聞：歐洲男精子存罕見突變基因 助孕197孩67人患癌

產品推出後，在使用者之間獲得了極高評價。有每周光顧桑拿四次的男士表示，使用後「感覺熱氣不再那麼直接」，可以更安心地享受；亦有資深用家稱，在得知高溫可能影響男性功能後，一直尋找解決方案，「護蛋守」如今已成為他享受桑拿時的必需品。

日本推「護蛋守」隔熱罩，在日本亞馬遜（Amazon）網站登上桑拿用品銷量榜首。 亞馬遜

單一尺寸及夜光設計惹議

儘管產品在用家群中備受推崇，但在網上卻引來大量幽默的評論和質疑。不少網民對產品僅提供單一尺寸（直徑約8厘米）感到不可思議，戲稱這簡直是「男裝版灰姑娘故事」。更有人笑問：「可以加裝散熱風扇嗎？」、「材質是矽膠不防撞，希望硬一點且有透氣孔」。

單一尺寸及夜光設計遭網民戲謔。 亞馬遜

其中，最引人熱議的是其夜光顏色選擇。有網民幽默地評論，在昏暗的桑拿房中若有人佩戴此物，「要嘛讓你捧腹大笑，要嘛讓你嚇得落荒而逃」，更有人直言這是「愚人節的禮物吧」或「是什麼羞恥play（膽大遊戲）嗎？」

儘管面對網民的各種戲謔，開發者表示，推出此產品的主要目的，是希望喚起大眾對溫度影響精子健康的關注，並讓男士們能更無顧慮地享受桑拿帶來的身心裨益。

