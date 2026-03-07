Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

憂桑拿高溫影響精子健康 日本推「護蛋守」隔熱罩引熱議

即時國際
更新時間：19:05 2026-03-07 HKT
發佈時間：19:05 2026-03-07 HKT

眾所周知，高溫環境不利於男性精子的生長，令不少熱愛桑拿（三溫暖）但又有生育計劃的男士陷入兩難。為此，日本有廠商發揮創意，研發出一款專為男士而設的矽膠隔熱產品「護蛋守」（たまも〜る），讓他們在享受桑拿的同時，亦能保護其重要部位免受高溫影響。此產品一經推出，隨即在日本亞馬遜（Amazon）網站登上桑拿用品銷量榜首，惟其獨特設計，尤其是備受矚目的夜光版本，在網上引發熱烈討論。

用家一致好評

根據官方網站介紹，「護蛋守」是在醫生與專家的共同監修下研發而成。其開發者本身亦是一位桑拿愛好者，因不願放棄心頭好，同時又正視高溫對精子健康的潛在影響，故投入研究此產品。其外觀似足一個被切半的空心雞蛋，由隔熱矽膠物料製成。

相關新聞：歐洲男精子存罕見突變基因 助孕197孩67人患癌

產品推出後，在使用者之間獲得了極高評價。有每周光顧桑拿四次的男士表示，使用後「感覺熱氣不再那麼直接」，可以更安心地享受；亦有資深用家稱，在得知高溫可能影響男性功能後，一直尋找解決方案，「護蛋守」如今已成為他享受桑拿時的必需品。

日本推「護蛋守」隔熱罩，在日本亞馬遜（Amazon）網站登上桑拿用品銷量榜首。 亞馬遜
日本推「護蛋守」隔熱罩，在日本亞馬遜（Amazon）網站登上桑拿用品銷量榜首。 亞馬遜

單一尺寸及夜光設計惹議

儘管產品在用家群中備受推崇，但在網上卻引來大量幽默的評論和質疑。不少網民對產品僅提供單一尺寸（直徑約8厘米）感到不可思議，戲稱這簡直是「男裝版灰姑娘故事」。更有人笑問：「可以加裝散熱風扇嗎？」、「材質是矽膠不防撞，希望硬一點且有透氣孔」。

單一尺寸及夜光設計遭網民戲謔。 亞馬遜
單一尺寸及夜光設計遭網民戲謔。 亞馬遜

其中，最引人熱議的是其夜光顏色選擇。有網民幽默地評論，在昏暗的桑拿房中若有人佩戴此物，「要嘛讓你捧腹大笑，要嘛讓你嚇得落荒而逃」，更有人直言這是「愚人節的禮物吧」或「是什麼羞恥play（膽大遊戲）嗎？」

儘管面對網民的各種戲謔，開發者表示，推出此產品的主要目的，是希望喚起大眾對溫度影響精子健康的關注，並讓男士們能更無顧慮地享受桑拿帶來的身心裨益。
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
特朗普：除非伊朗無條件投降，否則不會達成任何協議。
01:55
伊朗局勢｜杜拜國際機場局部恢復運作 伊朗總統道歉並稱暫停施襲鄰國｜持續更新
即時國際
2小時前
元朗男子斬妻後縱火焚宅墮樓 昏迷送院
01:29
元朗男子斬妻後縱火焚宅墮樓 昏迷送院
突發
9小時前
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
TVB筍盤小生認愛！高調公開女友靚相獲圈中好友祝福 近年屢演大熱劇受力捧
影視圈
6小時前
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
01:29
元朗斬妻墮樓│男事主為餐廳東主 疑工作壓力突失常揮刀傷妻
突發
3小時前
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症 曾日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症 曾日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
影視圈
10小時前
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
02:02
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
影視圈
23小時前
點心放題2026｜23大連鎖酒樓/酒店/中菜廳優惠！$88起任點任食蝦餃/燒賣/片皮鴨 入座送鮑魚/乳鴿
點心放題2026｜23大連鎖酒樓/酒店/中菜廳優惠！$88起任點任食蝦餃/燒賣/片皮鴨 入座送鮑魚/乳鴿
飲食
6小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
包致金姪女Amina倒斃半山家中 曾醉駕掌摑警員轟動全城
突發
2小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT