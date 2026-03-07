日本執政聯盟倡全面撤銷防衛出口限制　護衛艦戰鬥機或准外銷

日本執政聯盟正醞釀一場防衛政策的重大改革。自民黨與日本維新會昨日（6日）正式向日本首相高市早苗提交建議書，主張全面撤除現行限制防衛裝備出口的「5類型」規範，為出口具殺傷力武器如戰鬥機、護衛艦等開綠燈。高市早苗在會面中表達「完全同意」的態度，預計日本政府最快於今年春季完成修訂營運指南。

倡廢除現行五大非戰鬥分類限制

日本媒體報道，自民黨與日本維新會安全保障調查會成員昨日前往首相官邸，親自向高市早苗遞交相關建議。現行制度下，日本防衛裝備的海外移轉被嚴格限制在「救難」、「運輸」、「警戒」、「監視」及「掃雷」等5種非戰鬥用途類型，但新提案主張徹底廢除有關分類限制，原則上允許包括具殺傷與破壞能力的武器裝備及零組件出口。

提案進一步指出，未來防衛裝備將按照是否具備殺傷或破壞能力，簡單區分為「武器」與「非武器」兩大類。其中，非武器裝備的出口對象基本上不設限制，至於具殺傷力的武器出口，則僅限於與日本簽署「防衛裝備與技術移轉協定」的10多個國家，以確保國家機密與核心技術的安全。

日本首相高市早苗。(法新社)

高市早苗表態支持最快春季修例

為釋除外界疑慮，提案亦設立「煞車機制」。原則上武器仍不得出口至正處於戰爭狀態的國家，但在日本政府定義的「特殊情況」下，仍保留例外的出口空間。至於是否允許個別案件的出口，將全數交由日本國家安全保障會議（NSC）進行嚴格的逐案審議。

支持修法的政界人士認為，放寬限制有助強化日本的防衛產業基礎。日本維新會安全保障調查會長前原誠司強調，必須在「有節制的規則」下推動裝備出口，同時深化與盟友的合作，而首相高市早苗在會面中表達「完全同意」的態度，日本政府預計最快於今年春季完成修訂營運指南。