台女紐約吃霸王餐「提肉償」 被裁定精神失常撤案惟因簽證逾期續還押

一名被指在美國紐約市布魯克林區（Brooklyn）多間高級餐廳享用「霸王餐」的34歲台灣女子鍾佩（Pei Chung，音譯），其控罪近日獲法官裁定撤銷。法官指，基於其精神健康狀況，鍾佩被評為不適合接受審訊。然而，儘管控罪被撤，她因其移民身份問題，將繼續被扣押。

庭上囂張遭法官當庭斥責

案情指，鍾佩在過去一段時間內，以食客身份光顧布魯克林區多間高級餐廳，惟在用餐後未有結賬便離去，她曾提出以社交媒體發文宣傳作交換，甚至「肉償」的荒謬要求，行徑令區內餐飲業界不勝其煩，被多間餐廳列乒黑名單。據報，她因此類行為，已被捕約十次。

在早前的法庭聆訊中，鍾佩表現出不合作態度，多次在庭上打斷法官發言。主審法官雷諾茲（Reynolds）當時曾被激怒，並當庭厲聲斥責：「請恕我直言！在我說話時，你不能說話，你明白嗎？」隨後，法官下令對她進行強制精神評估。

控罪撤銷後將轉送精神病院

至周四（5日）的聆訊，法官正式裁定，由於鍾佩的精神狀況不適宜參與審訊，因此撤銷針對她的全部五項控罪。儘管如此，其法援律師德沙呂（Henry Philip Dechalus）表示，鍾佩並不會立即獲釋，她目前仍被關押於素有「地獄島」之稱的賴克斯島（Rikers Island）監獄。

德沙呂透露：「相關人員正對她進行觀察。他們曾嘗試與她溝通，但她抗拒接觸，不願與職員互動，甚至拒絕離開囚室。」據悉，鍾佩最終將被轉移至精神病治療機構接受進一步治療。

拖欠巨額租金 學生簽證逾期面臨遞解

除了多宗「霸王餐」案件外，鍾佩亦面臨其他財務及法律問題。記錄顯示，她自2021年起租住一處豪華公寓，但由2024年8月起已拖欠租金，累計金額超過4萬美元（折合約31萬港元）。在她被捕關押期間，更已被法庭頒驅逐令。

此外，鍾佩的移民身份亦是其續被拘留的關鍵。據了解，她於2019年持學生簽證由台灣赴美，入讀布魯克林區的普瑞特藝術學院（Pratt Institute），惟簽證或已逾期。她目前正為其移民身份問題面臨另一場法律鬥爭，並有可能被驅逐出境。