日本6旬漢墮「假警察」騙局　遭轉走逾$2200萬創紀錄

日本大阪府警方於本月6日公布一宗金額驚人的電話騙案。一名年約60多歲的男子誤墮「假警察」騙局。他在去年12月至今年1月期間，先後轉帳約40次，最終合共損失高達4億4300萬日圓（約2200萬港元），創下日本今年度最高詐騙受害金額的紀錄。

真警察曾叮囑小心

《讀賣新聞》報道，該名受害男子在去年9月，首次接到自稱是東京警視廳刑警的來電，對方聲稱其個人資料已遭外洩及盜用。男子當時心生疑慮，隨即向大阪府內的一間警察署諮詢求證，並獲真實警員明確告知這是常見的詐騙手法，叮囑他不要理會。

日本一名男子誤墮「假警察」騙局。(示意圖－iStock)

騙徒竄改來電號碼偽裝當地警署得手

然而，這場騙局並未就此結束，男子其後竟然接到顯示為「同一間當地警署」的來電 。電話中的「假警」向他堅稱早前的案件並非詐騙，並要求他配合警方辦案，導致事主最終放下戒心並連續多次轉帳。

類似的精密電話騙案在日本層出不窮，單在去年，牽涉假冒警察的詐騙案已在全日本造成高達985億日圓（約48.9億港元）的損失。