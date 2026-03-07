伊朗局勢｜中東戰火封鎖能源咽喉　多艘受困商船急改「中國身份」保命

隨著美以聯手空襲伊朗引發中東局勢全面動盪，戰火已迅速波及全球最重要的能源運輸咽喉——霍爾木茲海峽。在導彈及無人機的威脅下，越來越多被困在該海域的商船為求保命，紛紛使出「身份偽裝」的絕招，透過竄改船舶應答器資訊，對外宣稱自己是「中國船隻」以求安全通行。

美國與以色列聯手發動「史詩怒火」行動。(美聯社)

美國展開「史詩怒火」行動攻擊伊朗。(路透社)

10多艘商船急改「中國船東」避險

根據勞合社市場協會（Lloyd's Market Association）的最新數據顯示，目前有多達約1000艘商船被迫滯留在波斯灣及其周邊水域，這批船隻的總價值高達約250億美元（約1950億港元）。為躲避無差別打擊，部分船隻甚至選擇竄改全球定位系統（GPS）訊號，試圖誤導導引武器的鎖定，導致航運追蹤平台上出現船隻密集堆疊的異常畫面。

英國《金融時報》分析，海上船隻追蹤平台Marine Traffic的數據發現，在過去一週內，至少有10艘各類型的貨櫃船與油輪，已將目的地或識別訊號修改為「中國船東」、「全員中國船員」或「船上有中國船員」。

航運數據公司Kpler分析師指，船長可以輕易修改應答器中的目的地資訊，這顯然帶有一定的欺騙成分，目的是掩蓋船隻與特定國家或港口的真實關聯。

海上船隻追蹤平台發現有貨櫃船與油輪，將目的地或識別訊號修改。(法新社)

霍爾木茲海峽。(法新社)

「鐵娘子號」冒名順利闖關

船舶追蹤數據顯示，一艘名為「鐵娘子號」（Iron Maiden）的散裝貨輪在將識別訊號改為「中國所有」（China-owner）後，成功於本月4日或5日順利通過危機四伏的霍爾木茲海峽 。除冒用中國身份外，亦有船隻在通過海峽時廣播稱自己是「穆斯林所有、土耳其營運」，駛離危險水域後才敢恢復原名。

自衝突爆發以來，伊朗為報復美以的軍事行動，已將海灣地區的能源設施及過往船隻列為打擊目標，導致全球約五分之一的石油和液化天然氣供應面臨中斷威脅。

消息人士透露，由於中國與伊朗關係友好且高度依賴中東能源，中方正積極要求伊朗為相關船隻開放安全通道，這亦成為眾多商船爭相「認親」改換中國身份的核心原因。

中國外交部發言人毛寧日前重申，維護該地區安全穩定符合國際社會共同利益，敦促各方立即停止軍事行動。

毛寧敦促各方立即停止軍事行動。(資料圖片)