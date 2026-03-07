美媒：FBI內部監控機密網絡 疑遭中國黑客入侵
更新時間：11:50 2026-03-07 HKT
發佈時間：11:50 2026-03-07 HKT
《華爾街日報》報道，美國聯邦調查局（FBI）的內部電腦網絡遭到網絡黑客入侵，而美國調查人員相信，這宗網絡攻擊事件的幕後黑手是與中國政府有關聯的黑客。
遭入侵網絡存美國國內監控指令
報道引述知情人士的消息指，遭到黑客入侵的FBI內部電腦網絡，主要儲存與美國國內監控指令相關的敏感資訊。知情人士強調，目前的調查工作仍處於非常早期的階段，因此這次入侵事件的具體範圍、波及程度以及造成的嚴重後果，暫時仍無法確定。
事件曝光後，外媒路透社曾嘗試聯絡美國聯邦調查局以及中國駐華盛頓大使館，但雙方均未有立即就事件作任何回應。
