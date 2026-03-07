Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美媒：FBI內部監控機密網絡 疑遭中國黑客入侵

即時國際
更新時間：11:50 2026-03-07 HKT
發佈時間：11:50 2026-03-07 HKT

《華爾街日報》報道，美國聯邦調查局（FBI）的內部電腦網絡遭到網絡黑客入侵，而美國調查人員相信，這宗網絡攻擊事件的幕後黑手是與中國政府有關聯的黑客。

遭入侵網絡存美國國內監控指令

報道引述知情人士的消息指，遭到黑客入侵的FBI內部電腦網絡，主要儲存與美國國內監控指令相關的敏感資訊。知情人士強調，目前的調查工作仍處於非常早期的階段，因此這次入侵事件的具體範圍、波及程度以及造成的嚴重後果，暫時仍無法確定。

美國聯邦調查局內部電腦網絡遭到網絡黑客入侵。(法新社)
美國聯邦調查局內部電腦網絡遭到網絡黑客入侵。(法新社)

事件曝光後，外媒路透社曾嘗試聯絡美國聯邦調查局以及中國駐華盛頓大使館，但雙方均未有立即就事件作任何回應。

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
《九龍城寨》續集棄用木村拓哉 中日關係緊張波及香港影壇 吳彥祖加盟惡鬥古天樂郭富城丨獨家
影視圈
15小時前
元朗男子斬妻後縱火焚宅墮樓 昏迷送院
元朗男子斬妻後縱火焚宅墮樓 昏迷送院
突發
1小時前
路透社
伊朗局勢｜或爆世界大戰？軍事專家：一徵兆與一戰相似
即時國際
5小時前
中大仁醫黃詠儀離世 生前捐獎學金回饋母校 黃母代女出席母校植樹紀念
中大仁醫黃詠儀離世 生前捐獎學金回饋母校 黃母代女出席母校植樹紀念
醫生教室
14小時前
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症暴瘦 日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
「鎮台之寶」罕談患重度抑鬱症暴瘦 日服十粒安眠藥 崩潰向妻求救：拖住老婆一齊走都幾幸福
影視圈
3小時前
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
上水舊校改建簡約公屋獲港人大讚 列3大優點 樓底高/空氣好：住到死都制！
生活百科
2026-03-05 14:59 HKT
前TVB移加主持容羨媛心血一夜清空 淚崩直播求救被老公嘲：返香港做《東張西望》囉
前TVB移加主持容羨媛心血一夜清空 淚崩直播求救被老公嘲：返香港做《東張西望》囉
影視圈
16小時前
馬會行政總裁應家柏（右）代表馬會於2024/25 年度公益金週年頒獎典禮上接受由公益金會長李林麗嬋（左）頒贈的「公益慈善夥伴大獎」。
繞場一週｜公益慈善夥伴大獎
社會資訊
2026-03-05 11:15 HKT
東張西望｜內地男拒認騙婚反指戴綠帽  港女認屈前度做便宜老竇  急網上徵婚：我冇做錯
東張西望｜內地男拒認騙婚反指戴綠帽  港女認屈前度做便宜老竇  急網上徵婚：我冇做錯
影視圈
14小時前
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 杏花邨、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
5大最潮濕屋苑!? 電器店抽濕機銷售數據揭秘 將軍澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「斷層式」領先 居民有同感：畀水浸住咁
生活百科
2026-03-05 11:32 HKT