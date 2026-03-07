Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局勢｜阿聯酋考慮凍結伊朗數10億美元資產　或切斷德黑蘭最重要經濟命脈

即時國際
更新時間：09:05 2026-03-07 HKT
發佈時間：09:05 2026-03-07 HKT

《華爾街日報》報道，阿聯酋正在考慮凍結伊朗在阿聯酋持有的「數十億美元資產」，「此舉可能切斷伊朗最重要的其中一條經濟命脈」。

報道稱，阿聯酋「多年來一直是伊朗企業和個人尋求避開西方制裁的金融中心」。如果阿聯酋付諸行動，「其主選目標將是伊朗伊斯蘭革命衛隊關聯帳戶」，「將極大限制伊朗獲取外匯和進入全球貿易網絡的渠道」。

報道認為，凍結伊朗資產將是阿聯酋能對伊朗施加的「最重要非軍事槓桿」。報道援引美國財政部有關數字稱，僅2024年，經由美國銀行往來帳戶流動的90億美元資金可能與伊朗秘密金融活動有關，其中62%的資金匯入伊朗在阿聯酋建立的公司。兩名熟悉內情的匿名官員稱，除金融手段外，阿聯酋還考慮採取扣押伊朗船隻等直接行動。在伊朗向阿聯酋目標發射大量無人機和導彈背景下，阿聯酋官員已私下警告伊朗可能採取上述措施。

