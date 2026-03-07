全球首例｜日本政府有條件批准兩款iPS細胞再生新藥　可治心臟衰竭及栢金遜症

日本政府周五批准銷售兩款由誘導多能幹細胞（iPS細胞）製備的再生醫療產品，創全球首例。兩款藥物包括用於「缺血性心肌病」導致重度心力衰竭的「ReHeart」，以及治療栢金遜症的「Amchepry」。批准期限為7年，如果透過治療證實有效，就轉為無條件批准。

兩款藥的製藥商分別是Cuorips公司，及住友製藥與Racthera公司。「ReHeart」的治療原理是將他人iPS細胞培育成心肌薄膜貼於心臟，生成新血管。「Amchepry」是將iPS細胞轉化多巴胺神經前體細胞移植腦部。ReHeart售價預計超過1000萬日圓（約50萬港元），Amchepry亦將價格不菲，最早預計夏季開始投入使用。京都大學教授山中伸彌2012年憑相關研究獲諾貝爾醫學獎。