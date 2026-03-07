美2女童失蹤五年驚揭藏屍行李箱 疑兇竟是28歲母

美國俄亥俄州克利夫蘭發生駭人聽聞的倫常慘案。一名28歲母親涉嫌殺害兩名年幼女兒，並將遺體藏入行李箱後埋在淺坑中，周五（6日）首次提堂，法官將保釋金定為200萬美元。兩名女童的生父悲慟表示，過去五年來一直尋找女兒下落，沒想到最後等到的卻是天人永隔的噩耗。

狗主散步揭發恐怖倫常案

事發於克利夫蘭南科林伍德區（South Collinwood）。本周一，一名市民在吉恩學院（Ginn Academy）附近的草地遛狗時，發現一個可疑行李篋並報警。警方到場後在相距約8米處發現兩個行李篋，內藏兩具腐爛遺體。

死者證實為10歲的阿莫（Amor Wilson）及8歲的米拉（Mila Chatman）。法醫透過DNA鑑定確認身分。涉案母親亨德森（Aliyah Henderson）於周三被捕，被控兩項加重謀殺罪。警方在搜索其住所時，發現另一名身體狀況良好的幼童，目前已由兒童福利部門照顧。

尋女5年終接噩耗 父親痛斥：原本就在眼皮底下

米拉的親生父親查特曼（DeShaun Chatman）驚聞噩耗後悲痛欲絕。他透露自2020年起已整整5年沒見過女兒，期間多次向兒童福利機構求助並申請緊急監護權，但因無法得知前女友的住址而屢屢碰壁。

查特曼形容米拉性格開朗，最喜歡粉紅色，總是自詡為小公主。他痛心表示，原來女兒一直住在距離埋屍地點不遠的地方，「這種感覺太可怕了，我覺得自己很沒用，救不了我的孩子。」

在簡短的庭審中，亨德森表現沉默。控方指出被告並無刑事紀錄，公設辯護人則稱其有固定居所且正在求職。目前當局尚未公布兩名女童的確切死因及遇害時間。克利夫蘭警察局長多蘿西·托德（Dorothy Todd）形容事件為「可怕的悲劇」，強調警方會全力查明真相。