獸人#Therian｜阿根廷年輕人公園聚會「扮動物」？參加者親揭背後原因

即時國際
更新時間：00:10 2026-03-07 HKT
發佈時間：00:10 2026-03-07 HKT

2月某個周日，比利時布宜諾斯艾利斯一個廣場變成臨時野外祕境。戴着逼真比高犬面具的索菲亞（Sofía），用四肢在草地上奔跑；在不遠處，15歲的阿瓜拉（Aguara）模仿比利時牧羊犬跳躍飛越障礙賽道。另外還有人打扮成貓和狐狸在樹上休息，與好奇的旁觀者保持距離。

這是最新一次的「獸人」（therians）聚會，參加者表示，他們在精神、心靈或心理上，認同自己是非人類的動物。這種趨勢在過去幾個月內席捲阿根廷社交媒體，並在TikTok等平台上獲得了巨大的關注，「#therian」標籤的貼文超過200萬篇，而阿根廷的參與度在所有拉丁美洲國家中領先。

聚會搞手：我是正常人

阿瓜拉是「獸人族群」的領導者，在TikTok上擁有超過12.5萬名粉絲，在阿根廷首都周邊定期組織聚會。她自我認同為比利時瑪利諾犬（Belgian Malinois），還將人類年齡換算成狗齡2歲零2個月。

她說自己和其他青少年沒什麼兩樣，她說道：「我像正常人一樣醒來，過着正常人的生活。我只是在某些時刻喜歡當一隻狗。」

「真正感受到被接納」

16歲的阿魯（Aru）在公園聚會時戴着海豹面具，她說自己屬於「otherpaw」分支的獸人：這些人戴着面具和尾巴，或為了好玩而用四肢移動。

阿魯說：「這不一定與認同為動物有關。」她說，獸人趨勢之所以能在阿根廷興起，是因為該國「相當自由」的環境。對其他阿根廷年輕人來說，這個運動提供了一個重要的社群，讓他們能真正感受到被接納。

心理學家：暫時無害

布宜諾斯艾利斯「整體治療中心」的主任、心理學家佩達切（Débora Pedace）承認，這個現象確實引發了困惑、嘲笑甚至憤怒等複雜情緒。佩達切說：「從心理學角度來看，這只是一種對動物的象徵性認同。但只有當這種認同變成根深蒂固的信念，個人完全扮演動物的角色，並可能導致自我傷害或傷害他人時，才會成為病態或令人擔憂的情況。」

 

