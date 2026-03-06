印尼禁16歲以下兒童使用社交媒體 月底陸續生效
更新時間：20:48 2026-03-06 HKT
發佈時間：20:48 2026-03-06 HKT
印尼通訊與數位事務部長哈菲德（Meutya Hafid）周五宣布簽署了一項政府法規，印尼將禁止16歲以下兒童使用社交媒體。新規定3月28日起逐步實施，直至所有平台履行合規義務。印尼16歲以下兒童不得在YouTube、TikTok、Facebook、Instagram、Threads、X、Bigo Live和Roblox等多個平台擁有個人賬號。
哈菲德說：「我們的理由很明確。我們的孩子面臨著日益真實的威脅，包括接觸色情內容、網路霸凌、線上詐騙，以及最關鍵的成癮問題。政府的介入是為了讓家長們不再需要獨自對抗演算法這個巨人。」
印尼將成為東南亞第一個限制兒童使用社交媒體的國家。澳洲於2025年12月成為全球首個限制青少年使用社交媒體的國家，當地社媒公司已撤銷了約470萬個被確認屬於澳洲兒童的帳戶。西班牙上月也表示將禁止16歲以下未成年人使用社交媒體，法國則聯合丹麥、希臘和西班牙在歐盟層面推動類似舉措。
