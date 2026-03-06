滲透伊朗｜前總統爆國家現「無間道」局面 21人反間諜小組全是以色列特務

隨着伊朗最高領袖哈梅內伊遭美以擊殺，《自由報》與《新黎明報》等土耳其媒體翻出伊朗前總統艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）2024年的驚人發言——他當時在訪問中透露，伊朗政府曾成立一個反間諜小組，事後卻發現該團隊從負責人到成員，21人全是以色列間諜。



相關訪問於2024年9月30日在CNN Turk播出。艾哈邁迪內賈德表示，德黑蘭為了阻止境內以色列情報活動，特地成立這個反間諜小組，小組負責人即摩薩德（Mossad）特務，而負責監控以色列間諜活動的20名團隊成員，竟全都背叛德黑蘭，轉為替以色列工作。

伊朗最高領袖哈梅內伊（Ali Khamenei）身亡後，傳德黑蘭政權核心在戰火中完成「二代接班」。路透社

他表示，這21名間諜將伊朗核機密源源不絕送回以色列，成為多個摩薩德任務成功的關鍵，包括暗殺多名伊朗核科學家，以及2018年以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）公開展示的伊朗核武檔案。這批文件後來也成為美國總統特朗普第一任期時，退出伊朗核協議的重要依據。

艾哈邁迪內賈德表示，相關反間諜小組負責人的身分於2021年曝光，但他跟其他涉案的摩薩德特務早已成功逃離伊朗，如今都定居在以色列境內。

校園遇襲釀165死 伊朗大規模葬禮悼遇難者。路透社

事實上，其他伊朗官員過去也曾警告摩薩德在伊朗的滲透行動。前總統魯哈尼（Hassan Rouhani）幕僚長與前情報部長尤內西（Ali Younesi）2022年表示，「過去10年摩薩德已經滲透許多政府部門，以至於國家的所有高層官員都應該為自己的生命安全感到擔憂。」

艾哈邁迪內賈德的爆炸性言論獲得外媒廣泛報道，包括ynet news、《以色列時報》等以色列媒體。隨著美以對伊朗展開的大規模軍事行動持續進行中，《自由報》與《新黎明報》等土耳其媒體，也在近日紛紛重新刊出關於這次訪談的報道。