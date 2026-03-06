Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

拉斯維加斯紅鶴酒店吉祥物慘遭虐待 加拿大男折翼稱「幫牠接骨」

即時國際
更新時間：17:40 2026-03-06 HKT
發佈時間：17:40 2026-03-06 HKT

美國拉斯維加斯地標紅鶴酒店（Flamingo Las Vegas）發生駭人虐待動物事件。大都會警察局稱，一名加拿大籍男子涉嫌闖入酒店的紅鶴棲息地，抓傷並嚴重傷害數隻紅鶴，目前已被逮捕並面臨多項重罪指控。

監控錄像顯示，疑犯費爾巴恩（Mitchell Fairbarn）手掐紅鶴頸部，他若無其事地向警察說，只是想幫紅鶴「接骨」。

警察於當地周二清晨約6時接獲紅鶴酒店賭場報案，稱一名男子闖入紅鶴棲息地並傷害牠們。調閱監視器畫面發現，費爾巴恩在凌晨5時許，無視現場多個警告標誌，逕自闖入並抓走了第一隻紅鶴。7分鐘後又多抓一隻，並帶入酒店升降機。

費爾巴恩從棲息地抓走紅鶴帶入酒店。 LVMPD
令人髮指的是，警方從費爾巴恩的手機中發現他自拍的影片與照片。畫面顯示他用手掐住紅鶴的脖子，笑着說「我要帶牠回家」。影片中，他背上巨大的「費爾巴恩」姓氏紋身清晰可見，成為認人鐵證。

費爾巴恩接受警方問話時，辯稱自己看到一隻紅鶴處於困境才進入棲息地。他聲稱只是想幫鳥的翅膀「啪」一聲接回去。然而，逮捕報告明確指出，正是他做這個動作，將翅膀從紅鶴身體拉出，導致其血液供應破裂，造成無法挽回的嚴重傷害。

當局認定費爾巴恩「故意且惡意地嚴重傷害了一種受聯邦保護的遷徙物種」。他目前已被逮捕，並被控四項與虐待動物相關的重罪，預計將於3月9日首次出庭。

酒店母公司凱撒娛樂集團（Caesars Entertainment）發表聲明，對此事件表達深切痛心，並強調將對嫌犯提出最嚴厲的指控。聲明中提到，包括被殘忍帶走的紅鶴「桃子」（Peaches）在內，所有受傷鳥隻正在由專業獸醫團隊照料，希望能完全康復。

